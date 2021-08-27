"В этом не было смысла": военные США рассказали про гибель мирных афганцев после авиаударов (видео)

Удары американских дронов носили только карательный характер, а военнослужащие США ощущали малую боевую эффективность после атаки с воздуха.

Бойцы армии США в своих военных дневниках рассказали, как в результате авиаударов по Афганистану гибли мирные жители. Записи появились на сайте ветеранов США.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам бойцов, участвовавших в войне в Афганистане, беспилотники, патрулируя афганские провинции, отслеживали людей, которые передвигались в бронежилетах или с портативными радиоприемникам.

Боевики движения "Талибан" целенаправленно уничтожали в провинциях Афганистана вышки сотовой связи, вынуждая мирных жителей покупать портативные радиоприемники.

Как рассказывают ветераны войны в Афганистане, одна из трагедий произошла в феврале 2019 года. Пилоты БПЛА Scan Eagle, которые базировались в лагере Дуайер, засекли мужчину с рацией в направлении города Марджа. Этот населенный пункт находился под влиянием талибов, поэтому спецоперацию по нанесению авиаудара одобрили в командном центре.

Операторы Scan Eagle ждали, пока мужчина на мотоцикле окажется на пустом участке дороги, чтобы минимизировать потери среди мирного населения. Один из пилотов БПЛА повернул камеру, чтобы продолжить слежку за потенциальным объектом, в то время как дрон выпустил одну из своих ракет Hellfire.

В момент авиаудара рядом с объектом проезжала семья, которая двигалась в другом направлении.

"Человек в синем, афганец с радиоприемником, за которым они следили в течение шести часов, как злодей из Бонда проходит сквозь облако дыма и уезжает. Никто никогда не знал ни его имени, ни того, кем он был, и имел ли он когда-либо реальные связи с Талибаном. Двое взрослых и малыш на другом мотоцикле были убиты сразу же", — рассказал один из военнослужащий, участвовавший в спецоперации.

После нанесения авиаудара операторы Scan Eagle наблюдали за тем, как тела погибших погрузили в грузовик и увезли. Ветеран войны вспоминает, что после запуска ракета участники конференц-связи замолчали.

"Мы убили двух ни в чем не повинных мужчин и заряжателя", — написал в своем дневнике один из бойцов, используя жаргон "заряжатель" вместо ребенка.

Военный инсайдер, который работал с оперативной группой США в Афганистане, рассказал, что военнослужащие ощущали малую боевую эффективность после авиаударов беспилотников. По его словам, удары дронов носили только карательный характер и в подобных спецоперациях не было никакого смысла.

"Удары дронов носили карательный характер. Убийство ради убийства. Это нигилизм, в этом нет смысла. Было ясно, что мы ничего не добились", — объяснил в комментарии порталу ветеранов инсайдер и добавил, что участники войны в Афганистане увидели в авиаударах тактику подсчета трупов времен Вьетнамской кампании, которую использовали как показатель успеха.

[ + – ] Авиаудар США по Афганистану

Ранее Фокус сообщал, что ВВС США нанесли авиаудары по талибам в Афганистане. Удары были нанесены в провинции Баглан и Кундуз накануне переговоров тогдашнего президента Афганистана Ашрафа Гани с лидером Белого дома Джо Байденом.

Также Фокус рассказывал. что США обещали продолжить наносить авиаудары по Афганистану после начала наступления талибов. Военное командование США объяснило, что атаки с воздуха продолжатся с целью поддержки правительственных войск.