"Наші серця розбиті": Байден пообіцяв нанести удари по ІДІЛ у відповідь на вибухи в Кабулі (відео)

Глава Білого дому виступив зі зверненням через теракти в Кабулі. У процесі звернення він вшанував пам'ять загиблих військових і пообіцяв, що евакуацію доведуть до кінця.

Президент США Джо Байден заявив, що США завдадуть ударів по керівництву угруповання "Ісламська держава" у відповідь на вибухи в Кабулі, внаслідок яких у четвер, 26 серпня, загинули американські військовослужбовці й афганські цивільні. Заява була зроблена під час виступу глави Білого дому перед журналістами.

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"Наші серця розбиті..." — так глава держави прокоментував смерть американських військовослужбовців.

При цьому сьогоднішній день Байден назвав "важким".

"Увечері в Кабулі терористи напали... Вважається, що напад здійснило угруповання "ІДІЛ", загинули наші військовослужбовці, які захищали аеропорт, і були вбиті цивільні особи. Ситуація швидко змінюється. Ми постійно отримуємо нові відомості. Загиблі військові — справжні герої, які безкорисливо виконували найважливішу місію, рятуючи життя інших. Понад сто тисяч осіб за 11 днів перевезені в безпечні умови", — зазначив президент США.

За словами Байдена, тільки за останню добу з країни вдалося евакуювати 7 тисяч осіб.

Глава Білого дому висловив свої співчуття сім'ям, які втратили своїх дітей і близьких унаслідок вибухів у Кабулі в четвер.

"Тих, хто скоїв цей напад і бажають шкоди Америці — ми не пробачимо, ми не забудемо. Ми будемо полювати на вас і знайдемо вас і примусимо заплатити", — зазначив Байден.

При цьому глава держави зазначив, що терористи не завадять продовжити евакуацію з країни американських громадян і тих афганців, хто допомагав США протягом 20 років військової кампанії.

"Ми допоможемо нашим афганським союзникам. Ми не піддамося залякуванню. Ми вивеземо наших афганських союзників з Афганістану", — заявив він.

Під час промови Байден закликав присутніх у приміщенні вшанувати хвилиною мовчання американських військовослужбовців, які загинули, виконуючи свій обов'язок.

Як повідомлялося раніше, в околицях аеропорту Кабула 26 серпня прогриміли кілька вибухів.

У той же час Байден визнав, що на ньому лежить відповідальність за загиблих у четвер американських солдатів.

Вибухи в Кабулі: як все було

Перший вибух стався поряд із північними воротами кабульського аеропорту, багато людей отримали поранення, на місці було чути стрілянину, проте до кінця незрозуміло, хто її вів і проти кого. Варто зазначити, що прогримів вибух після того, як офіційні особи в США закликали людей триматися подалі від аеропорту через "неминучу терористичну загрозу з боку афганського підрозділу "Ісламської держави".

Приблизно через годину після цього пролунав другий вибух. Сталося це також в околицях аеропорту, поруч із готелем Baron, де збиралися громадяни США для подальшого транспортування в аеропорт й евакуації з країни. За інформацією ЗМІ, внаслідок цих двох вибухів загинули не менше 40 людей. Пізніше стало відомо, що внаслідок вибухів загинули десять американських морпіхів.

Потім, як відомо, прогримів третій вибух. Відповідальність за вибухи взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".