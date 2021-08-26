Прогримів другий вибух у Кабулі, є поранені серед американських солдатів, — ЗМІ (відео)

Другий вибух стався також поруч з аеропортом — поблизу готелю, де збиралися американці для евакуації.

Незабаром після першого вибуху в аеропорту Кабула в четвер, 26 серпня, прогримів і другий. Про це повідомляє американський телеканал Fox News з посиланням на власні джерела.

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За інформацією ЗМІ, вибух у Кабулі стався поряд з готелем Baron, де збираються американці для рятувальної операції, — це теж поруч з аеропортом.

Примітно, що незадовго до другого вибуху в Кабулі про його підготовку заявили ряд ЗМІ, а також посол Франції в Афганістані.

[ + – ] Імовірно, відео другого вибуху

Телеканал зазначає, що під час першого вибуху постраждали понад три військовослужбовці із США. У той же час американське посольство в Кабулі заявило, що громадянам США краще не підходити близько до аеропорту, оскільки там гримлять вибухи і стрілянина.

Представник Пентагону Джон Кірбі підтвердив, що вибухів було понад два і що серед жертв є цивільні й американці.

У той же час таліби повідомляють про загибель у результаті обох вибухів щонайменше 13 людей, у їх числі — діти. У події вони звинувачують терористичну організацію "Ісламська держава".

Самі "ігіловці", у свою чергу, не брали на себе відповідальність за вибух у Кабулі — ні перший, ні другий.

Нагадаємо, що раніше цього ж дня поруч з північними воротами аеропорту в Кабулі прогримів потужний вибух, у результаті чого багато хто отримав поранення, на місці була чутна стрілянина. Факт вибуху вже підтвердили в Пентагоні. За попередньою інформацією, смертник підірвав себе.