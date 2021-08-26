Прогремел второй взрыв в Кабуле, есть раненые среди американских солдат, - СМИ (видео)

Второй взрыв произошел также рядом с аэропортом — вблизи отеля, где собирались американцы для эвакуации.

Вскоре после первого взрыва в аэропорту Кабула в четверг, 26 августа, прогремел и второй. Об этом сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники.

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По информации СМИ, взрыв в Кабуле произошел рядом с отелем Baron, где собираются американцы для спасательной операции, — это тоже рядом с аэропортом.

Примечательно, что незадолго до второго взрыва в Кабуле о его подготовке заявили ряд СМИ, а также посол Франции в Афганистане.

[ + – ] Предположительно, видео второго взрыва

Телеканал отмечает, что во время первого взрыва пострадали не менее трех военнослужащих из США. В то же время американское посольство в Кабуле заявило, что гражданам США лучше не подходить близко к аэропорту, поскольку там гремят взрывы и ведется стрельба.

Представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что взрывов было не менее двух и что среди жертв есть гражданские и американцы.

В то же время талибы сообщают о гибели в результате обоих взрывов не менее 13 человек, в их числе — дети. В произошедшем они винят террористическую организацию "Исламское государство".

Сами "игиловцы", в свою очередь, не брали на себя ответственность за взрыв в Кабуле — ни первый, ни второй.

Напомним, что ранее в этот же день рядом с северными воротами аэропорта в Кабуле прогремел мощный взрыв, в результате чего многие получили ранения, на месте была слышна стрельба. Факт взрыва уже подтвердили в Пентагоне. По предварительной информации, смертник подорвал себя.