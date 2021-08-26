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Военный Фокус Теракт в аэропорту Кабула в разгар эвакуации

В аэропорту Кабула произошел мощный взрыв, слышна стрельба (видео)

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Кабул, Афганистан, аэропорт
Фото: LIFE SHOT

Факт взрыва уже подтвердили в Пентагоне. По предварительной информации, смертник подорвал себя, сообщается о десятке погибших.

В четверг, 26 августа, рядом с северными воротами кабульского аэропорта прогремел мощный взрыв, в результате которого многие люди получили ранения, на месте слышна стрельба. Об этом сообщает The Daily Beast.

Информацию уже подтвердил представитель Пентагона Джон Кирби. На своей странице в Twitter он написал, что число жертв в настоящее время установить невозможно, однако когда данные станут известными, то Минобороны их предоставит.

Корреспондент Fox News Дженнифер Гриффин у себя на странице в Twitter со ссылкой на официальные источники в США сообщает, что взрыв осуществил террорист-смертник.

Издание Sky News сообщает о десятке погибших в результате взрыва.

Следует отметить, что взрыв прогремел вскоре после того, как официальные лица в США призвали людей держаться подальше от аэропорта из-за неминуемой террористической угрозы со стороны афганского подразделения Исламского государства.

В то же время в сети уже начали появляться первые фото- и видеоматериалы с места происшествия.

На кадрах видно, что на месте происшествия действительно много раненых, которых пытаются эвакуировать в безопасное место.

кабул, афганистан, аэропорт
Фото: соцсети
кабул, афганистан, аэропорт
кабул, афганистан, аэропорт
кабул, афганистан, аэропорт
кабул, афганистан, аэропорт
кабул, афганистан, аэропорт
кабул, афганистан, аэропорт
кабул, афганистан, аэропорт
кабул, афганистан, аэропорт
кабул, афганистан, аэропорт

Как сообщалось ранее, в понедельник, 23 августа, талибы отобрали оружие у вооруженной группы защиты бывшего президента Афганистана Хамида Карзая (с 2004 по 2014 год) и забрали его автомобили. Из-за этого Карзай переехал в дом председателя Высшего совета национального примирения Абдуллы Абдуллы. 25 августа талибы обыскали дом Абдуллы и забрали его охрану и автомобили.

Таким образом, Карзай и Абдулла фактически находятся под домашним арестом в Кабуле, их охраняют сами талибы.