В аэропорту Кабула произошел мощный взрыв, слышна стрельба (видео)

Факт взрыва уже подтвердили в Пентагоне. По предварительной информации, смертник подорвал себя, сообщается о десятке погибших.

В четверг, 26 августа, рядом с северными воротами кабульского аэропорта прогремел мощный взрыв, в результате которого многие люди получили ранения, на месте слышна стрельба. Об этом сообщает The Daily Beast.

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Информацию уже подтвердил представитель Пентагона Джон Кирби. На своей странице в Twitter он написал, что число жертв в настоящее время установить невозможно, однако когда данные станут известными, то Минобороны их предоставит.

Корреспондент Fox News Дженнифер Гриффин у себя на странице в Twitter со ссылкой на официальные источники в США сообщает, что взрыв осуществил террорист-смертник.

Издание Sky News сообщает о десятке погибших в результате взрыва.

Следует отметить, что взрыв прогремел вскоре после того, как официальные лица в США призвали людей держаться подальше от аэропорта из-за неминуемой террористической угрозы со стороны афганского подразделения Исламского государства.

В то же время в сети уже начали появляться первые фото- и видеоматериалы с места происшествия.

На кадрах видно, что на месте происшествия действительно много раненых, которых пытаются эвакуировать в безопасное место.

Фото: соцсети

Как сообщалось ранее, в понедельник, 23 августа, талибы отобрали оружие у вооруженной группы защиты бывшего президента Афганистана Хамида Карзая (с 2004 по 2014 год) и забрали его автомобили. Из-за этого Карзай переехал в дом председателя Высшего совета национального примирения Абдуллы Абдуллы. 25 августа талибы обыскали дом Абдуллы и забрали его охрану и автомобили.

Таким образом, Карзай и Абдулла фактически находятся под домашним арестом в Кабуле, их охраняют сами талибы.