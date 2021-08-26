Чтобы был сговорчивее: экс-президента Афганистана Карзая поместили под домашний арест

Талибы пошли на такой шаг после того, как пытались сформировать новое правительство. В него должны были войти некоторые экс-руководители страны.

В понедельник, 23 августа, талибы отобрали оружие у вооруженной группы защиты бывшего президента Афганистана Хамида Карзая (с 2004 по 2014 год) и забрали его автомобили. Из-за этого Карзай переехал в дом председателя Высшего совета национального примирения Абдуллы Абдуллы. 25 августа талибы обыскали дом Абдуллы и забрали его охрану и автомобили. Об этом сообщило CNN.

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В результате Карзай и Абдулла фактически находятся под домашним арестом в Кабуле, их охраняют сами талибы.

16 августа официальный представитель "Талибана" заявил, что они требуют вывода иностранных войск из страны до оформления новой власти. Он также сообщил о начале переговоров, направленных на формирование исламского правительства, в котором будут участвовать не только члены движения, но и другие афганцы.

"Инклюзивное афганское правительство — это то, чего требует и желает народ Афганистана", – заявил официальный представитель политического офиса "Талибана" Сухейль Шахин.

После этого были проведены переговоры с Карзаем и Абдуллой, которые остались в Кабуле, когда талибы захватили столицу.

[ + – ] Карзай (в центре слева) встречается с высокопоставленным лидером талибов Хаккани Анасом Хаккани (в центре справа) и Абдуллой Абдуллой (второй справа) в Кабуле 18 августа. Раздаточный материал / "Талибан"

Абдулла ранее заявлял, он надеется, что "Талибан" сформирует инклюзивное правительство. Сейчас он настроен менее оптимистично, чем неделю назад, сообщил источник CNN.

Отметим, что международный аэропорт Кабула, через который сейчас проходит массовая эвакуация, носит имя Хамида Карзая.

Напомним, в Афганистане женщинам временно запретили выходить из дома и посещать работу, так как это для них небезопасно. Об этом сказал официальный представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид.

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов похвалил талибов за "нормализацию обстановки" в стране.