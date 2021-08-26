"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Кабулі, — Reuters

В американській армії стверджують — загинули 12 військовослужбовців. При цьому варто очікувати продовження атак терористів.

"Ісламська держава" (ІД) взяла на себе відповідальність за теракт біля аеропорту Кабула, який стався в четвер, 26 серпня. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на телеграм-канал Amaq, який належить ІД.

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Видання India Today з посиланням на Amaq News Agency повідомило, що на фотографії, розміщеній в повідомленні, зображений терорист-смертник Абдул Рехман Аль-Логхрі.

Раніше рух "Талібан" заявив, що в теракті, який стався в аеропорту Кабула, є вина США та їхніх союзників.

"Ті, хто там створив цей безлад, несуть відповідальність за сьогоднішню атаку та подібні інциденти", — заявив представник талібів Вардак Альханафі, повідомило агентство "Інтерфакс".

"По всій країні панує безпека і спокій, тільки в аеропорту Кабула панує хаос, незахищеність і страх. Контроль над цим аеропортом належить Америці, яка, на жаль, не змогла забезпечити порядок й управління", — наголошується в заяві.

Головком Центрального командування збройних сил США генерал Кеннет Ф. Маккензі заявив, що вони очікують продовження атак "Ісламської держави".

Він додав: "Зараз ми зосереджені на інших надзвичайно активних загрозах аеродрому".

Генерал підтвердив, що 12 військовослужбовців США були вбиті внаслідок вибухів і ще 15 отримали поранення.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що керівництво британських силових відомств вважає, що за вибухами в Кабулі з високою ймовірністю стоять бойовики угруповання "Вілаят Хорасан" — афганського відділення "Ісламської держави" (ІД).

У Кабулі в четвер, 26 серпня, стався третій за добу вибух поруч з аеропортом.