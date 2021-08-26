"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле, – Reuters

В американской армии утверждают – погибли 12 военнослужащих. При этом стоит ожидать продолжения атак террористов.

"Исламское государство" (ИГ) взяло на себя ответственность за теракт возле аэропорта Кабула, произошедший в четверг, 26 августа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на телеграм-канал Amaq, который принадлежит ИГ.

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Издание India Today со ссылкой на Amaq News Agency сообщило, что на фотографии, размещенной в сообщении, изображен террорист-смертник Абдул Рехман Аль-Логхри.

Ранее движение "Талибан" заявило, что в произошедшем в аэропорту Кабула теракте есть вина США и их союзников.

"Те, кто там создал этот беспорядок, несут ответственность за сегодняшнюю атаку и подобные инциденты", – заявил представитель талибов Вардак Альханафи, сообщило агентство "Интерфакс".

"По всей стране царит безопасность и спокойствие, только в аэропорту Кабула царит хаос, незащищенность и страх. Контроль над этим аэропортом принадлежит Америке, которая, к сожалению, не смогла обеспечить порядок и управление", – отмечается в заявлении.

Главком Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Ф. Маккензи заявил, что они ожидают продолжения атак "Исламского государства".

Он добавил: "Сейчас мы сосредоточены на других чрезвычайно активных угрозах аэродрому".

Генерал подтвердил, что 12 военнослужащих США были убиты в результате взрывов и еще 15 получили ранения

Напомним, ранее Фокус писал, что руководство британских силовых ведомств полагает, что за взрывами в Кабуле с высокой вероятностью стоят боевики группировки "Вилаят Хорасан" – афганского отделения "Исламского государства" (ИГ).

В Кабуле в четверг, 26 августа, произошел третий за сутки взрыв рядом с аэропортом.