За терактами в Кабуле стоит "Исламское государство", — The Daily Telegraph (фото, видео)

В теракте, по информации журналистов, обвиняют двух террористов-смертников. Они привели в действие взрывные устройства, после чего была открыта стрельба.

Руководство британских силовых ведомств полагает, что за взрывами в Кабуле с высокой вероятностью стоят боевики группировки "Вилаят Хорасан" – афганского отделения "Исламского государства" (ИГ). Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в военных кругах.

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Правительство Великобритании пока не приняло решение о прекращении эвакуации из Афганистана британских подданных и помогавшим их афганцев. Этот вопрос будет рассматриваться в четверг, 26 августа, вечером на экстренно созванном заседании чрезвычайного правительственного комитета под руководством премьера Бориса Джонсона.

Со ссылкой на источник в администрации США, издание Politico сообщило, что смертник из ИГ несет ответственность за первый взрыв у аэропорта в Кабуле.

Американская сторона "определенно считает", что "комплексную атаку" в Кабуле провели боевики ИГ. Два террориста-смертника привели в действие взрывные устройства, кроме того, была открыта стрельба. Об этом сообщило агентство Associated Press. По его данным, эвакуация из аэропорта продолжается.

Белый дом перенес встречу президента США Джо Байдена и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета на неопределенный срок из-за теракта в Кабуле. Белый дом попросил Беннета пока не выезжать из гостиницы, где тот остановился.

Байден сейчас находится в ситуационном центре, где проходит совещание по национальной безопасности.

Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что взрыв был совершен террористом-смертником, в результате него" пострадали несколько бойцов "Талибана", охранявших воздушную гавань".

Напомним, в четверг, 26 августа, рядом с северными воротами кабульского аэропорта прогремел мощный взрыв, в результате которого многие люди получили ранения, на месте слышна стрельба.

Вскоре после первого взрыва в аэропорту Кабула в четверг, 26 августа, прогремел и второй. По информации СМИ, взрыв в Кабуле произошел рядом с отелем Baron, где собираются американцы для спасательной операции, — это тоже рядом с аэропортом.

Незадолго до второго взрыва в Кабуле о его подготовке заявили ряд СМИ, а также посол Франции в Афганистане.