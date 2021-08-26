За терактами в Кабулі стоїть "Ісламська держава", — The Daily Telegraph (фото, відео)

У теракті, за інформацією журналістів, звинувачують двох терористів-смертників. Вони привели в дію вибухові пристрої, після чого була відкрита стрілянина.

Керівництво британських силових відомств вважає, що за вибухами в Кабулі з високою ймовірністю стоять бойовики угруповання "Вілаят Хорасан" — афганського відділення "Ісламської держави" (ІД). Про це повідомила газета The Daily Telegraph з посиланням на джерела у військових колах.

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Уряд Великобританії поки не ухвалив рішення про припинення евакуації з Афганістану британських підданих і афганців, які допомагали їм. Це питання буде розглядатися в четвер, 26 серпня, ввечері на екстрено скликаному засіданні надзвичайного урядового комітету під керівництвом прем'єра Бориса Джонсона.

З посиланням на джерело в адміністрації США, видання Politico повідомило, що смертник з ІД несе відповідальність за перший вибух в аеропорту в Кабулі.

Американська сторона "виразно вважає", що "комплексну атаку" в Кабулі провели бойовики ІД Два терористи-смертники привели в дію вибухові пристрої, крім того, була відкрита стрілянина. Про це повідомило агентство Associated Press. За його даними, евакуація з аеропорту триває.

Білий дім переніс зустріч президента США Джо Байдена і прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Бенета на невизначений термін через теракт у Кабулі. Білий дім попросив Бенета поки не виїжджати з готелю, де той зупинився.

Байден наразі в ситуаційному центрі, де проходить нарада з питань національної безпеки.

Представник "Талібану" Забіхулла Муджахід заявив, що вибух був здійснений терористом-смертником, у результаті нього "постраждали кілька бійців "Талібану", які охороняли повітряну гавань".

Нагадаємо, у четвер, 26 серпня, поруч з північними воротами кабульського аеропорту прогримів потужний вибух, у результаті якого багато людей отримали поранення, на місці чутна стрілянина.

Незабаром після першого вибуху в аеропорту Кабула в четвер, 26 серпня, прогримів і другий. За інформацією ЗМІ, вибух у Кабулі стався поряд з готелем Baron, де збираються американці для рятувальної операції, — це теж поруч з аеропортом.

Незадовго до другого вибуху в Кабулі про його підготовку заявили ряд ЗМІ, а також посол Франції в Афганістані.