В Кабуле произошел третий взрыв за сутки

По информации журналистов, был взорван автомобиль одного из командиров "Талибана".

В Кабуле в четверг, 26 августа, произошел третий за сутки взрыв рядом с аэропортом. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на собственного корреспондента, который находится на месте событий.

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По данным издания, информации о новых пострадавших в результате взрыва нет.

По имеющейся информации, был взорван автомобиль одного из командиров "Талибана".

Как сообщает TRT, в результате взрыва есть погибшие и раненые, однако без каких-либо подробностей. В свою очередь, официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что они "решительно" осудили нападение и что инцидент произошел "в районе, где безопасность обеспечивалась американцами".

В свою очередь, Al Arabiya пишет, что произошло еще два взрыва в окрестностях Кабула.

В четверг стало известно о мощном взрыве, который прогремел рядом с аэропортом Кабуле. Множество людей погибли и были ранены, сразу после хлопка были слышны выстрелы.

Спустя некоторое время прогремел и второй взрыв. Он произошел рядом с отелем Baron — там собираются американцы для спасательной операции.