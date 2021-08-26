У Кабулі стався третій вибух за добу
За інформацією журналістів, був підірваний автомобіль одного з командирів "Талібану".
У Кабулі в четвер, 26 серпня, стався третій за добу вибух поруч з аеропортом. Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на власного кореспондента, який перебуває на місці подій.
За даними видання, інформації про нових постраждалих у результаті вибуху немає.
За наявною інформацією, був підірваний автомобіль одного з командирів "Талібану".
Як повідомляє TRT, у результаті вибуху є загиблі і поранені, проте без будь-яких подробиць. У свою чергу, офіційний представник "Талібану" Забіхулла Муджахід заявив, що вони "рішуче" засудили напад і що інцидент стався "в районі, де безпека організовувалася американцями".
У свою чергу, Al Arabiya пише, що сталося ще два вибухи в околицях Кабула.
У четвер стало відомо про потужний вибух, який прогримів поряд з аеропортом у Кабулі. Безліч людей загинули і були поранені, відразу після удару були чутні постріли.
Через деякий час пролунав і другий вибух. Він стався поряд з готелем Baron — там збираються американці для рятувальної операції.