У Кабулі стався третій вибух за добу

За інформацією журналістів, був підірваний автомобіль одного з командирів "Талібану".

У Кабулі в четвер, 26 серпня, стався третій за добу вибух поруч з аеропортом. Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на власного кореспондента, який перебуває на місці подій.

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За даними видання, інформації про нових постраждалих у результаті вибуху немає.

За наявною інформацією, був підірваний автомобіль одного з командирів "Талібану".

Як повідомляє TRT, у результаті вибуху є загиблі і поранені, проте без будь-яких подробиць. У свою чергу, офіційний представник "Талібану" Забіхулла Муджахід заявив, що вони "рішуче" засудили напад і що інцидент стався "в районі, де безпека організовувалася американцями".

У свою чергу, Al Arabiya пише, що сталося ще два вибухи в околицях Кабула.

У четвер стало відомо про потужний вибух, який прогримів поряд з аеропортом у Кабулі. Безліч людей загинули і були поранені, відразу після удару були чутні постріли.

Через деякий час пролунав і другий вибух. Він стався поряд з готелем Baron — там збираються американці для рятувальної операції.