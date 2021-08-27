"Наши сердца разбиты": Байден пообещал нанести удары по ИГИЛ в ответ на взрывы в Кабуле (видео)

Глава Белого дома выступил с обращением из-за терактов в Кабуле. В ходе него он почтил память погибших военных и пообещал, что эвакуацию доведут до конца.

Президент США Джо Байден заявил, что США нанесут удары по руководству группировки "Исламское государство" в ответ на взрывы в Кабуле, в результате которых в четверг, 26 августа, погибли американские военнослужащие и афганские гражданские. Заявление было сделано во время выступления главы Белого дома перед журналистами.

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"Наши сердца разбиты…", — так глава государства прокомментировал смерть американских военнослужащих.

При этом сегодняшний день Байден назвал "трудным".

"Вечером в Кабуле террористы напали… Считается, что нападение осуществила группировка "ИГИЛ", погибли наши военнослужащие, которые защищали аэропорт, и были убиты гражданские лица. Ситуация быстро меняется. Мы постоянно получаем новые сведения. Погибшие военные — настоящие герои, которые бескорыстно выполняли важнейшую миссию, спасая жизни других. Более ста тысяч человек за 11 дней перевезены в безопасные условия", — отметил президент США.

По словам Байдена, только за последние сутки из страны удалось эвакуировать 7 тысяч человек.

Глава Белого дома выразил свои соболезнования семьям, которые потеряли своих детей и близких в результате взрывов в Кабуле в четверг.

"Те, кто совершил это нападение и желают вреда Америке — мы не простим, мы не забудем. Мы будем охотиться на вас и найдем вас и заставим заплатить", — отметил Байден.

При этом глава государства отметил, что террористы не помешают продолжить эвакуацию из страны американских граждан и тех афганцев, кто помогал США на протяжении 20 лет военной кампании.

"Мы поможем нашим афганским союзникам. Мы не подадимся запугиванию. Мы вывезем наших афганских союзников из Афганистана", — заявил он.

Во время речи Байден призвал присутствующих в помещении почтить минутой молчания американских военнослужащих, которые погибли, выполняя свой долг.

Как сообщалось ранее, в окрестностях аэропорта Кабула 26 августа прогремели несколько взрывов.

В то же время Байден признал, что на нем лежит ответственность за погибших в четверг американских солдат.

Взрывы в Кабуле: как все было

Первый взрыв произошел рядом с северными воротами кабульского аэропорта, многие люди получили ранения, на месте была слышна стрельба, однако до конца непонятно, кто ее вел и против кого. Примечательно, что прогремел взрыв после того, как официальные лица в США призвали людей держаться подальше от аэропорта из-за "неминуемой террористической угрозы со стороны афганского подразделения "Исламского государства".

Примерно спустя час после этого прогремел второй взрыв. Произошло это также в окрестностях аэропорта, рядом с отелем Baron, где собирались граждане США для дальнейшей транспортировки в аэропорт и эвакуации из страны. По информации СМИ, в результате этих двух взрывов погибли не менее 40 человек. Позже стало известно, что в результате взрывов погибли десять американских морпехов.

Затем, как известно, прогремел третий взрыв. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".