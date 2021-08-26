В Кабуле в результате двух взрывов погибли более 40 человек, – СМИ

Свыше 100 человек, по информации журналистов, получили ранения разной степени тяжести. НАТО спешит эвакуировать как можно больше людей из страны.

В результате двух взрывов в Кабуле, которые произошли в четверг, 26 августа, погибли не менее 40 человек. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на собственные источники в афганском министерстве здравоохранения.

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Что же касается раненых, то их, как заявляют журналисты, свыше 100.

В то же время взрывы в аэропорту Кабула осудил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. На своей странице в Twitter он написал, что "его мысли со всеми пострадавшими и их близкими". При этом он отметил, что приоритетом альянса является эвакуация как можно большего количества людей в место, где они будут в безопасности.

Как пишет WSJ, среди погибших — четыре американских морских пехотинца.

Оба взрыва рядом с кабульским аэропортом подтвердили в Пентагоне. Первый взрыв в Кабуле прогремел рядом с северными воротами в аэропорт, второй — рядом с отелем Baron, где, как утверждается, собираются граждане США для участия в спасательной операции и отлета на родину.

Следует отметить, что незадолго до второго взрыва о его подготовке сообщили ряд СМИ, а также посол Франции в Афганистане.

Посольство США в Афганистане призывает своих граждан держаться подальше от аэропорта из-за террористической угрозы.

Как сообщалось ранее, военнослужащие США и Великобритании могут столкнуться с "последствиями", если не эвакуируются из Афганистана до конца августа. По крайней мере, об этом заявляют представители талибов. Дополнительное время на эвакуацию иностранных войск из страны талибы предоставлять отказываются.