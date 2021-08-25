Эвакуация из Афганистана может затянуться. Талибы угрожают "последствиями"

Радикалы отказались предоставлять дополнительное время на вывод американских и британских войск.

Военнослужащие США и Великобритании могут столкнуться с "последствиями", если не эвакуируются из Афганистана до конца Августа. Об этом в эфире телеканала Sky News заявил представитель радикалов Сухаил Шахин.

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"Это красная черта. Президент [США Джозеф] Байден объявил, что 31 августа они выведут все вооруженные силы. Поэтому, если они продлят присутствие, это будет означать, что они расширяют оккупацию", – сказал он.

При этом, как он утверждает, талибы не намерены предоставлять иностранным солдатам дополнительное время на то, чтобы покинуть страну. Таким образом, военный контингент будет подвергаться задержаниям.

В свою очередь, как пишет New York Times, президент США Джо Баден ранее заявил, что его администрация может продлить крайний срок вывода всех американских войск из Афганистана до 31 августа. При этом он отметил, что эвакуированные афганцы, которые на протяжении 20 лет работали вместе с американцами в том или ином качестве, смогут получить вид на жительство в США.

Глава Белого дома отметил, что начиная с 14 августа военнослужащие эвакуировали из охваченной хаосом афганской столицы 28 тысяч человек.

"Мы надеемся, что нам не придется увеличивать время пребывания, но я подозреваю, что будут дискуссии о том, как далеко мы продвинулись в этом процессе", — сказал президент.

Как сообщалось ранее, радикальное движение "Талибан" взяло в осаду силы сопротивления в провинции Панджшер. Между Афганистаном и Таджикистаном уже налажен воздушный мост, по которому силам сопротивления талибам доставляют оружие и боеприпасы.

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