Евакуація з Афганістану може затягнутися. Таліби погрожують "наслідками"

Радикали відмовилися надавати додатковий час на виведення американських і британських військ.

Військовослужбовці США і Великобританії можуть зіткнутися з "наслідками", якщо не евакуюються з Афганістану до кінця серпня. Про це в ефірі телеканалу Sky News заявив представник радикалів Суха Шахін.

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"Це червона риска. Президент [США Джозеф] Байден оголосив, що 31 серпня вони виведуть усі збройні сили. Тому, якщо вони продовжать присутність, це буде означати, що вони розширюють окупацію", — сказав він.

При цьому, як він стверджує, таліби не мають наміру надавати іноземним солдатам додатковий час на те, щоб покинути країну. Таким чином, військовий контингент буде піддаватися затриманням.

У свою чергу, як пише New York Times, президент США Джо Баден раніше заявив, що його адміністрація може продовжити крайній термін виведення всіх американських військ з Афганістану до 31 серпня. При цьому він зазначив, що евакуйовані афганці, які протягом 20 років працювали разом з американцями в тій чи іншій ролі, зможуть отримати посвідку на проживання в США.

Глава Білого дому зазначив, що з 14 серпня військовослужбовці евакуювали з охопленої хаосом афганської столиці 28 тисяч осіб.

"Ми сподіваємося, що нам не доведеться збільшувати час перебування, але я підозрюю, що будуть дискусії про те, як далеко ми просунулися в цьому процесі", — сказав президент.

Як повідомлялося раніше, радикальний рух "Талібан" узяв в облогу сили опору в провінції Панджшер. Між Афганістаном і Таджикистаном вже налагоджений повітряний міст, по якому під силу опору талібів доставляють зброю і боєприпаси.

Також ми писали, що Ахмад Масуд заявив, що вони будуть битися за демократію, за права чоловіків і жінок, а також інші цінності, яких вони домагалися в останні 20 років.