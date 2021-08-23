Талібан взяв в облогу Панджшерську ущелина, де тримають оборону сили Ахмада Масуда (фото, відео)

Між Афганістаном і Таджикістаном вже налагоджений повітряний міст, по якому для сил опору талібів доставляють зброю і боєприпаси.

Радикальний рух "Талібан" узяв в облогу сили опору в провінції Панджшер (Афганістан), повідомив в Twitter офіційний представник руху Забіхула Муджахід.

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Він стверджує, що райони провінції Баглан, раніше підконтрольні силам опору, вже повністю очищені.

"Сили зайняли позиції недалеко від Панджшеру з боку регіонів Бадахшан, Тахар і Андараб. Ворог знаходиться в облозі. Ми прагнемо до мирного врегулювання, намагаємося вирішити питання шляхом переговорів", — пише Муджахід.

[ + – ] Повідомлення Забіхула Муджахида

Також відомо, що між Таджикистаном і Панджшером вже налагоджений повітряний міст. Як повідомляє Sputnik Афганістан, вертольоти сил опору вперше доставили з Таджикистану зброю, боєприпаси та необхідні військам матеріали.

[ + – ] Ситуація в провінції Панджшер

Одним з лідерів опору є Ахмад Масуд, син і наступник легендарного польового командира Ахмад Шаха Масуда, відомого своєю успішною боротьбою спочатку з окупантами з СРСР, а потім з Талібаном.

Проти нього радянські війська робили дев'ять військових операцій, що завершилися провалом. За це Ахмад Шах Масуд отримав прізвисько Панджшерський лев (в честь однойменної ущелини).

Після виведення радянських військ з Афганістану Ахмад Шах Масуд утримував північ Афганістану в рамках об'єднання польових командирів північного Афганістану, які сформували в 1996 році Північний альянс, що став центром опору талібам.

В результаті Панджшерський лев був убитий, до нього підіслали під виглядом журналістів двох смертників. Тепер його син Ахмад Масуд молодший — один з лідерів опору талібів — відроджує Північний альянс під прапорами Панджшерського опору.

[ + – ] Ахмад Масуд Фото: AP Photo

Нагадаємо, таліби захопили Кабул 15 серпня без бою і оголосили про контроль над усім Афганістаном. Бойовикам непідконтрольна лише одна провінція — Панджшер. У Панджшерській ущелині знаходиться Амрулла Салех, який раніше проголосив себе виконуючим обов'язки президента Афганістану і закликав усіх афганців воювати проти Талібану.

Раніше повідомлялося, що син народного героя Афганістану Ахмад Шах Масуд збирає опір Талібану.

Також ми писали, що Ахмад Масуд заявив, що вони будуть битися за демократію, за права чоловіків і жінок, а також інші цінності, яких вони домагалися в останні 20 років.

Фокус повідомляв про те, що за призовом сина Панджшерського лева продовжують прибувати солдати, які готуються протистояти Талібану.