Талибан взял в осаду Панджшерское ущелье, где держат оборону силы Ахмада Масуда (фото, видео)

Между Афганистаном и Таджикистаном уж налажен воздушный мост, по которому силам сопротивления талибам доставляют оружие и боеприпасы.

Радикальное движение "Талибан" взяло в осаду силы сопротивления в провинции Панджшер (Афганистан), сообщил в Twitter официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

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Он утверждает, что районы провинции Баглан, ранее подконтрольные силам сопротивления, уже полностью очищены.

"Силы заняли позиции недалеко от Панджшера со стороны регионов Бадахшан, Тахар и Андараб. Враг находится в осаде. Мы стремимся к мирному урегулированию, пытаемся решить вопрос путем переговоров", – пишет Муджахид.

[ + – ] Сообщение Забихуллы Муджахида

Также известно, что между Таджикистаном и Панджшером уже налажен воздушный мост. Как сообщает Sputnik Афганистан, вертолеты сил сопротивления впервые доставили из Таджикистана оружие, боеприпасы и необходимые войскам материалы.

[ + – ] Ситуация в провинции Панджшер

Одним из лидеров сопротивления является Ахмад Масуд, сын и преемник легендарного полевого командира Ахмад Шаха Масуда, известного своей успешной борьбой сначала с оккупантами из СССР, а затем с Талибаном.

Против него советские войска предпринимали девять военных операций, завершившихся провалом. За это Ахмад Шах Масуд получил прозвище Панджшерский лев (в честь одноименного ущелья).

После вывода советских войск из Афганистана Ахмад Шах Масуд удерживал север Афганистана в рамках объединения полевых командиров северного Афганистана, сформировавших в 1996 году Северный альянс, который стал центром сопротивления набирающим силу талибам.

В итоге Панджшерский лев был убит, к нему подослали под видом журналистов двух смертников. Теперь его сын Ахмад Масуд младший – один из лидеров сопротивления талибам – возрождает Северный альянс под знаменами Панджшерского сопротивления.

[ + – ] Ахмад Масуд Фото: AP Photo

Напомним, талибы захватили Кабул 15 августа без боя и объявили о контроле над всем Афганистаном. Боевикам неподконтрольна лишь одна провинция – Панджшер. В Панджшерском ущелье находится Амрулла Салех, ранее провозгласивший себя исполняющим обязанности президента Афганистана и призвавший всех афганцев воевать против Талибана.

Ранее сообщалось, что сын народного героя Афганистана Ахмад Шах Масуд собирает сопротивление Талибану.

Также мы писали, что Ахмад Масуд заявил, что они будут сражаться за демократию, за права мужчин и женщин, а также другие ценности, которых они добивались в последние 20 лет.

Фокус сообщал о том, что по призыву сына Панджшерского льва продолжают прибывать солдаты, которые готовятся противостоять Талибана.