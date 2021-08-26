При взрывах возле аэропорта в Кабуле погибли 10 морпехов США

Еще как минимум трое американских военных получили ранения. По словам очевидцев, среди жертв теракта есть маленькие дети.

В результате взрывов неподалеку от аэропорта в Кабуле погибли по меньшей мере десять морских пехотинцев США. Об этом со ссылкой на официальных лиц Соединенных Штатов сообщает Fox News.

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В то же время издание Wall Street Journal говорит еще о трех раненых американских военных.

Очевидцы происшествия сообщили изданию, что множество жертв есть среди афганцев, которые пытались попасть в аэропорт из-за страха преследования со стороны "Талибана".

Издание также сообщило, что власти западных стран неоднократно предупреждали о большой вероятности теракта со стороны членов террористической группировки ИГИЛ и призывали своих граждан не подходить к аэропорту. После взрывов посольство США в Афганистане сказало американцам немедленно покинуть территорию аэропорта.

Афганец, который пытался в пятый раз сесть на самолет для эвакуации, сообщил журналистам, что он стоял возле входа в аэропорт, когда произошел взрыв.

"Многие люди пострадали. Я помог маленькой девочке. (Но) я думаю, что она умерла", — сказал очевидец.

Еще один гражданин Афганистана, который находился с краю от толпы возле отеля Baron, сказал, что взрыв прогремел посреди тысяч людей. Он также поделился, что видел, как много искалеченных, окровавленных тел уносили с места происшествия. Афганец сообщил о большом количестве жертв.

Напомним, первый взрыв в столице Афганистана произошел рядом с северным входом в аэропорт, а второй — рядом с отелем Baron, который расположен напротив аэропорта. Там собирались граждане США для участия в спасательной операции и прибытия на родину. При этом незадолго до второго взрыва о его подготовке сообщил посол Франции в Афганистане.

По последним данным, в результате взрывов погибли по меньшей мере 40 человек, ранены более 100.