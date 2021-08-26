При вибухах біля аеропорту в Кабулі загинули 4 морпіхи США

Ще як мінімум троє американських військових отримали поранення. За словами очевидців, серед жертв теракту є маленькі діти.

У результаті вибухів неподалік від аеропорту в Кабулі загинули щонайменше чотири морських піхотинці США, ще троє отримали поранення. Про це з посиланням на джерело повідомляє видання Wall Street Journal у четвер, 26 серпня.

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За даними співрозмовника журналістів, про загибель чотирьох морських піхотинців співробітникам американського дипломатичного представництва в Кабулі повідомив посол Сполучених Штатів в Афганістані Росс Вілсон.

Очевидці події повідомили виданню, що безліч жертв є серед афганців, які намагалися потрапити в аеропорт через страх переслідування з боку "Талібану".

Видання також повідомило, що влада західних країн неодноразово попереджала про велику ймовірність теракту з боку членів терористичного угруповання ІДІЛ і закликала своїх громадян не підходити до аеропорту. Після вибухів посольство США в Афганістані наказало американцям негайно покинути територію аеропорту.

Афганець, який намагався вп'яте сісти на літак для евакуації, повідомив журналістам, що він стояв біля входу в аеропорт, коли стався вибух.

"Багато людей постраждали. Я допоміг маленькій дівчинці. (Але) я думаю, що вона померла", — сказав очевидець.

Ще один громадянин Афганістану, який перебував з краю від натовпу біля готелю Baron, сказав, що вибух прогримів посеред тисяч людей. Він також поділився, що бачив, як багато покалічених, закривавлених тіл несли з місця події. Афганець повідомив про велику кількість жертв.

Нагадаємо, перший вибух в столиці Афганістану стався поряд з північним входом в аеропорт, а другий — поруч з готелем Baron, який розташований навпроти аеропорту. Там збиралися громадяни США для участі в рятувальній операції і прибуття на батьківщину. При цьому незадовго до другого вибуху про його підготовку повідомив посол Франції в Афганістані.

За останніми даними, у результаті вибухів загинули щонайменше 40 осіб, поранено понад 100.