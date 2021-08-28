"Ціль знищена": США завдали удару по позиції ІДІЛ в Афганістані

За інформацією журналістів, був убитий терорист організації, який займався плануванням атак на американських військових.

Американські військові завдали удару з безпілотника по цілі "Ісламської держави" в Афганістані після теракту в аеропорту Кабула. Про це повідомляє пресслужба Центрального командування США.

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Повідомляється, що метою став один з "планувальників атаки" ІДІЛ. Його атакували в провінції Нангархар, що на схід від Кабула, недалеко від кордону з Пакистаном. Дрон вбив бойовика, коли той перебував у машині зі своїм спільником.

"Початкові ознаки вказують на те, що ми знищили цілі. Нам відомо про відсутність жертв серед цивільного населення", — сказав капітан Білл Урбан з Центрального командування США.

Як передає Reuters, посилаючись на джерела в уряді, удар був нанесений по бойовику "Ісламської держави", який займався плануванням нападів на американських солдатів. При цьому вони не уточнили, чи був бойовик безпосередньо пов'язаний з терактом в аеропорту Кабула.

Відзначимо, що Джо Байден у зверненні заявив, що вони не пробачать тих, хто атакував аеропорт в Кабулі.

"Ті, хто скоїв цей напад і бажають шкоди Америці — ми не пробачимо, ми не забудемо. Ми будемо полювати на вас і знайдемо вас і примусимо заплатити", — заявив Байден.

Нагадаємо, 26 серпня в аеропорту Кабула стався потужний вибух. В результаті загинуло понад 200 осіб, серед яких 13 американських військових. У Пентагоні заявили про два вибухи, але пізніше вони спростували цю інформацію. У російських ЗМІ повідомляли про третій вибух в Кабулі. Відповідальність за теракт взяли на себе ІДІЛ.

У Білому домі також побоюються нових терактів найближчими днями.