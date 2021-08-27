Кількість жертв теракту в Кабулі перевищила 100 осіб (відео)

Після серії вибухів американські військовослужбовці очікують наказу від військового керівництва країни.

Кількість жертв унаслідок масштабного теракту в аеропорту Кабула перевищила 100 осіб. Про це пише видання The WSJ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За останніми даними, серія вибухів у столичному аеропорту Афганістана забрала життя щонайменше 103 людей.

У процесі теракту, за даними The WSJ, були вбиті 13 військовослужбовців США, а також 90 жителів Афганістану. Різні поранення отримали понад 200 осіб.

Напад на території аеропорту Кабула став найбільш смертоносним для армії США в Афганістані з 2011 року. Трагедія сталася за п'ять днів до дедлайну з повного виведення військового американського контингенту з країни.

Терористичний рух "Талібан" стверджує, що в процесі вчорашньої атаки загинули 28 талібів.

"Унаслідок вибуху в аеропорту ми втратили більше людей, ніж американці. "Талібан" не несе відповідальності за хаотичний план евакуації, підготовлений іноземними державами", — цитує Reuters одного з топпредставників терористичного руху.

Після серії вибухів американські бійці очікують наказу від військового керівництва країни, але операція з виведення військ США з Афганістану не зупиняється.

[ + – ] Теракт в аеропорту Кабула

Раніше Фокус розповідав про серію терактів у столиці Афганістану. Перший потужний вибух прогримів поряд з аеропортом Кабула, після чого було чути автоматні черги. Факт підриву смертника підтвердили в Пентагоні США.

Другий вибух прогримів біля готелю Baron у Кабулі, де збираються американські військовослужбовці, готові до евакуації. Після серії вибухів жителям США рекомендували не підходити близько до аеропорту, оскільки там ведеться стрілянина.

Пізніше Фокус повідомляв, що відповідальність за теракт у Кабулі взяла на себе "Ісламська держава". За однією з атак стояв смертник ІДІЛ Абдул Рехман Аль-Логхрі, а військове керівництво США заявило про можливі нові атаки ісламістів.