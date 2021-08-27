Число жертв теракта в Кабуле превысило 100 человек (видео)

После серии взрывов американские военнослужащие ожидают приказа от военного руководства страны.

Число жертв в результате масштабного теракта в аэропорту Кабула превысило 100 человек. Об этом пишет издание The WSJ.

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По последним данным, серия взрывов в столичном аэропорту Афганистана унесла жизни по меньшей мере 103 человек.

В ходе теракта, по данным The WSJ, были убиты 13 военнослужащих США, а также 90 жителей Афганистана. Различные ранения получили свыше 200 человек.

Нападение на территории аэропорта Кабула стало самым смертоносным для армии США в Афганистане с 2011 года. Трагедия произошла за пять дней до дедлайна по полному выводу военного американского контингента из страны.

Террористическое движение "Талибан" утверждает, что в ходе вчерашней атаке погибло 28 талибов.

"В результате взрыва в аэропорту мы потеряли больше людей, чем американцы. "Талибан "не несет ответственности за хаотичный план эвакуации, подготовленный иностранными государствами", — цитирует Reuters одного из топ-представителей террористического движения.

После серии взрывов американские бойцы ожидают приказа от военного руководства страны, но операция по выводу войск США из Афганистана не останавливается.

[ + – ] Теракт в аэропорту Кабула

Ранее Фокус рассказывал о серии терактов в столице Афганистана. Первый мощный взрыв прогремел рядом с аэропортом Кабула, после чего стали слышны автоматные очереди. Факт подрыва смертника подтвердили в Пентагоне США.

Второй взрыв прогремел возле отеля Baron в Кабуле, где собираются американские военнослужащие, готовые к эвакуации. После серии взрывом жителям США рекомендовали не подходить близко к аэропорту, поскольку там ведется стрельба.

Позже Фокус сообщал, что ответственность за теракт в Кабуле взяло на себя "Исламское государство". За одной из атак стоял смертник ИГИЛ Абдул Рехман Аль-Логхри, а военное руководство США заявило о возможных новых атаках исламистов.