Кабулу в найближчі дні загрожує новий теракт, — Білий дім

За даними розвідки, найближчі кілька днів стануть найнебезпечнішими з початку евакуації американців. Тому військовим дали повну свободу дій проти "ІДІЛ".

Найближчим часом столицю Афганістану Кабул може струснути чергова терористична атака. Про це в п'ятницю, 27 серпня, повідомляє представник Білого дому.

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Про наявну загрозу керівництву країни повідомила Служба національної безпеки США.

Таким чином, ситуація залишається напруженою після того, як напередодні через терористичний акт у кабульському аеропорту загинули 13 морських піхотинців із США, а ще 18 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У свою чергу, Міністерство охорони здоров'я Афганістану повідомило про не менш ніж 170 жертв серед цивільного населення.

Фото: AFP

Зараз в аеропорту афганської столиці приймаються максимальні заходи захисту. Найближчі дні, як очікується, можуть стати найнебезпечнішими з початку евакуації американців.

Крім цього, державному секретарю США Ентоні Блінкену було доручено вести діалог заради забезпечення евакуації громадян третіх країн і самих афганців з візами після того, як американські військовослужбовці покинуть країну.

Також Байден дав американським військовослужбовцям свободу дій щодо бойовиків "Ісламської держави" в Афганістані.

Нагадаємо, у четвер, 26 серпня в аеропорту Кабула стався потужний вибух, в результаті загинуло близько 170 осіб, серед них 11 американських військових. За терактом в Кабулі стоїть "ІДІЛ".

ЗМІ також повідомляли про те, що слідом за цим другий вибух стався поряд із готелем Baron. У російських ЗМІ також заявляли про третій вибух в Кабулі. Був підірваний автомобіль одного з командирів Талібану.

У свою чергу, Пентагон заперечує факт наступних вибухів, стверджуючи, що був лише один теракт.