Кабулу в ближайшие дни грозит новый теракт, – Белый дом

По данным разведки, ближайшие несколько дней станут самыми опасными с начала эвакуации американцев. Поэтому военным дали полную свободу действий против "ИГИЛ".

В ближайшее время столицу Афганистана Кабул может сотрясти очередная террористическая атака. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает представитель Белого дома.

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Об имеющейся угрозе руководству страны сообщила Служба национальной безопасности США.

Таким образом, ситуация остается напряженной после того, как накануне из-за террористического акта в кабульском аэропорту погибли 13 морских пехотинцев из США, а еще 18 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести.

В свою очередь, Министерство здравоохранения Афганистана сообщило о не менее 170 жертвах среди гражданского населения.

Фото: AFP

Сейчас в аэропорту афганской столицы принимаются максимальные меры защиты. Ближайшие дни, как ожидается, могут стать самыми опасными с начала эвакуации американцев.

Помимо этого, государственному секретарю США Энтони Блинкену было поручено вести диалог ради обеспечения эвакуации граждан третьих стран и самих афганцев с визами после того, как американские военнослужащие покинут страну.

Также Байден дал американским военнослужащим свободу действий в отношении боевиков "Исламского государства" в Афганистане.

Напомним, в четверг, 26 августа в аэропорту Кабула произошел мощный взрыв, в результате погибло около 170 человек, среди них 11 американских военных За терактом в Кабуле стоит "ИГИЛ".

СМИ также сообщали о том, что следом за этим второй взрыв произошел рядом с отелем Baron. В российских СМИ также заявляли о третьем взрыве в Кабуле. Был взорван автомобиль одного из командиров Талибана.

В свою очередь, Пентагон отрицает факт последующих взрывов, утверждая, что был лишь один теракт.