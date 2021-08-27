"Был один смертник и один взрыв": Пентагон опроверг информацию о втором взрыве в Кабуле

В ведомстве затруднились ответить, кто составил их предыдущий протокол, в котором сообщалось о двух взрывах.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби и генерал-майор Уильям Тейлор опровергли информацию о двух взрывах в аэропорту Кабула. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на брифинг Минобороны.

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В Пентагоне заявили, что их же информация о двух взрывах в столичном аэропорту неправдива.

"Я могу подтвердить для вас, что мы не считаем, что произошел второй взрыв в отеле Baron или рядом с ним, что это был один террорист-смертник. Мы не уверены, как этот отчет был составлен неправильно", — заявил генерал-майор Уильям Тейлор, замдиректора Генштаба по региональным операциям.

Джон Кирби при этом добавил, что США по-прежнему планируют завершить миссию в Афганистане 31 августа. После этого межведомственное правительство будет искать различные способы, чтобы помочь любым путем американцам, которые останутся в Афганистане после 31 августа.

"Я определенно не стал бы рассуждать так или иначе о том, что произойдет после завершения этой конкретной миссии. Но я бы не предполагал, что в этих усилиях будет играть значительная военная роль", — заявил Кирби.

Напомним, вчера, 26 августа в аэропорту Кабула произошел мощный взрыв, в результате погибло около 170 человек, среди них 11 американских военных. За терактом в Кабуле стоит "ИГИЛ".

Второй взрыв, как сообщали в СМИ, произошел рядом с отелем Baron. Тогда же и пострадали американские солдаты. В российских СМИ также заявляли о третьем взрыве в Кабуле. Был взорван автомобиль одного из командиров Талибана.