"Був один смертник і один вибух": Пентагон спростував інформацію про другий вибух в Кабулі

У відомстві не змогли відповісти, хто склав їхній попередній протокол, в якому повідомлялося про два вибухи.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі і генерал-майор Вільям Тейлор спростували інформацію про два вибухи в аеропорту Кабула. Про це повідомляє CNN, посилаючись на брифінг Міноборони.

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У Пентагоні заявили, що їхня ж інформація про два вибухи в столичному аеропорту неправдива.

"Я можу підтвердити для вас, що ми не вважаємо, що стався другий вибух в готелі Baron або поруч з ним, що це був один терорист-смертник. Ми не впевнені, як цей звіт був складений неправильно", — заявив генерал-майор Вільям Тейлор, заступник директора Генштабу з регіональних операцій.

Джон Кірбі при цьому додав, що США, як і раніше, планують завершити місію в Афганістані 31 серпня. Після цього міжвідомчий уряд шукатиме різні способи, щоб допомогти будь-яким шляхом американцям, які залишаться в Афганістані, після 31 серпня.

"Я безумовно не став би міркувати так чи інакше про те, що станеться після завершення цієї конкретної місії. Але я б не припускав, що в цих зусиллях буде грати значна військова роль", — заявив Кірбі.

Нагадаємо, вчора, 26 серпня в аеропорту Кабула стався потужний вибух, в результаті загинуло близько 170 осіб, серед них 11 американських військових. За терактом в Кабулі стоїть ІДІЛ.

Другий вибух, як повідомляли в ЗМІ, стався поруч із готелем Baron. Тоді ж і постраждали американські солдати. У російських ЗМІ також заявляли про третій вибух в Кабулі. Був підірваний автомобіль одного з командирів Талібану.