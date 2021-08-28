"Цель уничтожена": США нанесли удар по позиции ИГИЛ в Афганистане

По информации журналистов, был убит террорист организации, который занимался планированием атак на американских солдат.

Американские военные нанесли удар с беспилотника по цели "Исламского государства" в Афганистане после теракта в аэропорту Кабула. Об этом сообщает пресс-служба Центрального командования США.

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Сообщается, что целью стал один из "планировщиков атаки" ИГИЛ. Его атаковали в провинции Нангархар, что на восток от Кабула, недалеко от границы с Пакистаном. Дрон уничтожил боевика, когда тот находился в машине со своим сообщником.

"Первоначальные признаки указывают на то, что мы уничтожили цель. Нам известно об отсутствии жертв среди гражданского населения", — сказал капитан Билл Урбан из Центрального командования США.

Как передает Reuters, ссылаясь на источники в правительстве, удар был нанесен по боевику "Исламского государства", который занимался планированием нападений на американских солдат. При этом они не уточнили, был ли боевик напрямую связан с терактом в аэропорту Кабула.

Отметим, что Джо Байден в обращении заявил, что они не простят тех, кто атаковал аэропорт в Кабуле.

"Те, кто совершил это нападение и желают вреда Америке — мы не простим, мы не забудем. Мы будем охотиться на вас и найдем вас и заставим заплатить", — заявил Байден.

Напомним, 26 августа в аэропорту Кабула произошел мощный взрыв. В результате погибло более 200 человек, среди которых 13 американских военных. В Пентагоне заявили о двух взрывах, но позднее они опровергли эту информацию. В российских СМИ сообщали о третьем взрыве в Кабуле. Ответственность за теракт взяли на себя ИГИЛ.

В Белом доме также опасаются новых терактов в ближайшие дни.