"Изрядное количество": в США разгорелся скандал из-за американского оружия в руках талибов

У Пентагона нет точных данных о количестве вооружения, которое заполучили боевики, но в соцсетях уже есть видео с авиацией, БПЛА и другой техникой.

Генерал-майор Хэнк Тейлор, начальник штаба Стратегического командования США заявил, что ведомству неизвестно, какое количество вооружения получили боевики Талибана. Об этом передает The Free Press, ссылаясь на пресс-конференцию военного.

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США не только обучали и экипировали силы безопасности Афганистана, но и поставляли им различное вооружение. Из-за быстрого захвата Кабула и почти всей территории Афганистана в руках у боевиков оказались вертолеты, самолеты, БПЛА, стрелковое оружие и ряд другого американского вооружения. Однако у Пентагона не оказалось ответа на то, сколько оружия попало в руки талибам.

Со слов советника по нацбезопасности США Джейка Салливана, Талибан заполучил "изрядное количество оружия".

"Очевидно, что у нас нет полной картины того, куда делись все материалы защиты. Но определенно значительная их часть попала в руки Талибана. И, очевидно, у нас нет ощущения, что они с готовностью передадут его нам в аэропорту", — рассказал Салливан.

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При этом как стало известно Bussines Insider, Пентагон ищет информацию о военной технике, которая осталась на территории Афганистана.

Вместе с тем экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал правительство. По его мнению, теперь РФ, Китай и "вообще кто угодно" получат доступ к военным технологиям Штатов. Он намеривался забрать все военное оборудование и технику из Афганистана, потому что знал, что правительственные войска не будут сражаться.

Напомним, на обучение и экипировку военных и полицейских США потратили более 88 млрд долларов. А реальное число военных Афганистана преувеличено в 6 раз.

По информации СМИ, Байден сознательно проигнорировал предупреждения о последствиях вывода войск из Афганистана. Разведка предупреждала о вероятной атаке Талибана.