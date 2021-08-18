"Неабияка кількість": в США розгорівся скандал через американську зброю в руках талібів
У Пентагону немає точних даних про кількість озброєння, яке отримали бойовики, але в соцмережах вже є відео з авіацією, БПЛА та іншою технікою.
Генерал-майор Хенк Тейлор, начальник штабу Стратегічного командування США заявив, що відомству невідомо, яку кількість озброєння отримали бойовики Талібану. Про це передає The Free Press, посилаючись на пресконференцію військового.
США не тільки навчали та екіпірували сили безпеки Афганістану, а й поставляли їм різне озброєння. Через швидке захоплення Кабула і майже всієї території Афганістану в руках у бойовиків виявилися вертольоти, літаки, БПЛА, стрілецька зброя та низка іншого американського озброєння. Однак у Пентагону не знайшлося відповіді на те, скільки зброї потрапило до рук талібам.
За словами радника з нацбезпеки США Джейка Саллівана, Талібан отримав "неабияку кількість зброї".
"Очевидно, що у нас немає повної картини того, куди поділися всі матеріали захисту. Але безумовно значна їх частина потрапила до рук Талібану. І, очевидно, у нас немає відчуття, що вони з готовністю передадуть їх нам в аеропорту", — розповів Салліван .Важливо
При цьому, як стало відомо Bussines Insider, Пентагон шукає інформацію про військову техніку, яка залишилася на території Афганістану.
Разом з тим експрезидент США Дональд Трамп розкритикував уряд. На його думку, тепер РФ, Китай і "взагалі хто завгодно" отримають доступ до військових технологій Штатів. Він мав намір забрати все військове устаткування і техніку з Афганістану, тому що знав, що урядові війська не будуть битися.
Нагадаємо, на навчання та екіпіровку військових і поліцейських США витратили понад 88 млрд доларів. А реальне число військових Афганістану перебільшене у 6 разів.
За інформацією ЗМІ, Байден свідомо проігнорував попередження про наслідки виведення військ з Афганістану. Розвідка попереджала про ймовірну атаку Талібану.