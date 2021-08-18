"Неабияка кількість": в США розгорівся скандал через американську зброю в руках талібів

У Пентагону немає точних даних про кількість озброєння, яке отримали бойовики, але в соцмережах вже є відео з авіацією, БПЛА та іншою технікою.

Генерал-майор Хенк Тейлор, начальник штабу Стратегічного командування США заявив, що відомству невідомо, яку кількість озброєння отримали бойовики Талібану. Про це передає The Free Press, посилаючись на пресконференцію військового.

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США не тільки навчали та екіпірували сили безпеки Афганістану, а й поставляли їм різне озброєння. Через швидке захоплення Кабула і майже всієї території Афганістану в руках у бойовиків виявилися вертольоти, літаки, БПЛА, стрілецька зброя та низка іншого американського озброєння. Однак у Пентагону не знайшлося відповіді на те, скільки зброї потрапило до рук талібам.

За словами радника з нацбезпеки США Джейка Саллівана, Талібан отримав "неабияку кількість зброї".

"Очевидно, що у нас немає повної картини того, куди поділися всі матеріали захисту. Але безумовно значна їх частина потрапила до рук Талібану. І, очевидно, у нас немає відчуття, що вони з готовністю передадуть їх нам в аеропорту", — розповів Салліван .

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При цьому, як стало відомо Bussines Insider, Пентагон шукає інформацію про військову техніку, яка залишилася на території Афганістану.

Разом з тим експрезидент США Дональд Трамп розкритикував уряд. На його думку, тепер РФ, Китай і "взагалі хто завгодно" отримають доступ до військових технологій Штатів. Він мав намір забрати все військове устаткування і техніку з Афганістану, тому що знав, що урядові війська не будуть битися.

Нагадаємо, на навчання та екіпіровку військових і поліцейських США витратили понад 88 млрд доларів. А реальне число військових Афганістану перебільшене у 6 разів.

За інформацією ЗМІ, Байден свідомо проігнорував попередження про наслідки виведення військ з Афганістану. Розвідка попереджала про ймовірну атаку Талібану.