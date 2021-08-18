Байден свідомо проігнорував попередження про наслідки виведення військ із Афганістану, — WSJ

Генерали та розвідка повідомляли президенту, що таліби можуть піти в наступ і зайняти афганські міста, однак ніхто не очікував, що це трапиться так швидко.

Президент США Джо Байден був попереджений своїми радниками про наслідки, до яких може приpвести повне виведення військ із Афганістану та про слабкий стані афганської армії. Про це йдеться в матеріалі WSJ.

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ЗМІ пише, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії Марк Міллі й інші високопоставлені генерали закликали главу Білого дому залишити в Афганістані до 2,5 тисячі військових і працювати над досягненням миру між афганськими сторонами конфлікту. У свою чергу, глава Міноборони країни заявляв про те, що виведення військ не призведе до зменшення нестабільності в регіоні.

Перед тим, як було прийнято рішення про виведення контингенту, військові та розвідка доповідали главі Білого дому, що ситуація стає все менш стабільною. За словами журналістів, про можливість талібів захопити великі міста в Афганістані Байден теж був попереджений.

У матеріалі йдеться, що держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен і радник з національної безпеки Джейк Салліван у розмовах із президентом піднімали питання про можливість нападу талібів на сили США, дипломатів і громадян Афганістану, які працювали з американцями протягом 20 років військової кампанії в цій країні. Однак ніхто в результаті відкрито не висловив протесту проти рішення про виведення.

Сам президент після втрати контролю над ситуацією заявив, що "глибоко шкодує через те, що відбувається в Афганістані, але не шкодує про своє рішення".

Журналісти стверджують, що нездатність американської адміністрації пом'якшити наслідки виведення військ і захистити прозахідних громадян Афганістану призвело до стурбованості деяких країн щодо спроможності США виконувати роль партнера та союзника.

Вони цитують колишнього міністра оборони та директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) часів президентства Барака Обами. Той заявив: "Я впевнений, що ці події викликають питання про наш авторитет, і президенту Байдену доведеться змиритися з цим".

У той же час, якщо вірити результатам опитування, проведеного ABC News, 55% американців станом на липень підтримували вихід військ із Афганістану.

При цьому, як пише видання, команда президента США була вражена швидкістю, з якою таліби захопили владу в країні, хоча раніше Байден заявляв, що захоплення країни "Талібаном" не є неминучим.

"Байден і його вищі радники вважали, що афганський уряд на чолі з президентом країни Ашрафом Гані знайде свій власний шлях, коли стане відома дата виведення військ, хоча деякі військові радники й заявляли, що Гані не впорається з цим завданням — так і сталося", — пише видання.

ТАСС пише, що під час брифінгу в Білому домі помічник президента з національної безпеки Джейк Салліван заявив про визнання американською адміністрацією своєї відповідальності за те, що відбувається в Афганістані. Зокрема, за його словами, відповідальність на себе бере й особисто президент Байден.

"Він бере на себе відповідальність за всі рішення, які прийняв уряд США щодо Афганістану", — цитує видання представника адміністрації.

За словами Саллівана, у Вашингтоні усвідомлювали, що таліби можуть захопити Афганістан, проте не припускали, що це трапиться так швидко.

Як він заявив, нинішня ситуація в країні не означає, що США відмовляються від зобов'язань, взятих перед союзниками, проте "прийшов час сказати афганцям, що вони самі можуть за себе постояти".

Фокус раніше писав про те, що рейтинг схвалення президента США Джо Байдена після перемоги "Талібану" впав на 7% і склав 46%. Це найнижчий рівень підтримки американського президента за весь час його перебування на посаді.

Нагадаємо, у понеділок, 16 серпня Джо Байден у своєму зверненні назвав ключові завдання США в Афганістані до повного виведення військ і запевнив, що народу країни буде надано гуманітарну допомогу.

Крім того, президент США розпорядився виділити 500 млн доларів на допомогу біженцям і іммігрантам в Афганістані.