Байден сознательно проигнорировал предупреждения о последствиях вывода войск из Афганистана, – WSJ

Генералы и разведка сообщали президенту, что талибы могут пойти в наступление и занять афганские города, однако никто не ожидал, что это случится так быстро.

Президент США Джо Байден был предупрежден своими советниками о последствиях, к которым может привести полный вывод войск из Афганистана и о слабом состоянии афганской армии. Об этом говорится в материале WSJ.

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СМИ пишет, что председатель Объединенного комитета начальников штабов армии Марк Милли и прочие высокопоставленные генералы призывали главу Белого дома оставить в Афганистане до 2,5 тысячи военных и работать над достижением мира между афганскими сторонами конфликта. В свою очередь, глава Минобороны страны заявлял о том, что вывод войск не приведет к уменьшению нестабильности в регионе.

Перед тем, как было принято решение о выводе контингента, военные и разведка докладывали главе Белого дома, что ситуация становится все менее стабильной. По словам журналистов, о возможности талибов захватить крупные города в Афганистане Байден тоже был предупрежден.

В материале говорится, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан в разговорах с президентом поднимали вопрос о возможности нападения талибов на силы США, дипломатов и граждан Афганистана, работавших с американцами на протяжении 20 лет военной кампании в этой стране. Однако никто в итоге открыто не высказал протеста против решения о выводе.

Сам президент после утраты контроля над ситуацией заявил, что "глубоко сожалеет из-за происходящего в Афганистане, но не жалеет о своем решении".

Журналисты утверждают, что неспособность американской администрации смягчить последствия вывода войск и защитить прозападных граждан Афганистана привело к озабоченности некоторых стран относительно способности США выполнять роль партнера и союзника.

Они цитируют бывшего министра обороны и директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) времен президентства Барака Обамы. Тот заявил: "Я уверен, что эти события вызывают вопросы о нашем авторитете, и президенту Байдену придется смириться с этим".

В то же время, если верить результатам опроса, проведенного ABC News, 55% американцев по состоянию на июль поддерживали выход войск из Афганистана.

При этом, как пишет издание, команда президента США была поражена скоростью, с которой талибы захватили власть в стране, хотя ранее Байден заявлял, что захват страны "Талибаном" не является неизбежным.

"Байден и его высшие советники считали, что афганское правительство во главе с президентом страны Ашрафом Гани, найдет свой собственный путь, когда станет известна дата вывода войск, хотя некоторые военные советники и заявляли, что Гани не справится с этой задачей — так и произошло", — пишет издание.

ТАСС пишет, что во время брифинга в Белом доме помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о признании американской администрацией своей ответственности за происходящее в Афганистане. В частности, по его словам, ответственность на себя берет и лично президент Байден.

"Он берет на себя ответственность за все решения, которые приняло правительство США в отношении Афганистана", — цитирует издание представителя администрации.

По словам Салливана, в Вашингтоне осознавали, что талибы могут захватить Афганистан, однако не предполагали, что это случится столь быстро.

Как он заявил, нынешняя ситуация в стране не означает, что США отказываются от обязательств, взятых перед союзниками, однако "пришло время сказать афганцам, что они сами могут за себя постоять".

Фокус ранее писал о том, что рейтинг одобрения президента США Джо Байдена после победы "Талибана" упал на 7% и составил 46%. Это самый низкий уровень поддержки американского президента за все время его пребывания на должности.

Напомним, в понедельник, 16 августа Джо Байден в своем обращении назвал ключевые задачи США в Афганистане до полного вывода войск и заверил, что народу страны будет оказана гуманитарная помощь.

Кроме того, президент США распорядился выделить 500 млн долларов на помощь беженцам и иммигрантам в Афганистане.