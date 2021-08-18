Победа Талибана: рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня

Уровень поддержки президента США со стороны американцев стал самым низким с начала его каденции.

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена достиг 46%, упав на 7%.

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Согласно данным Reuters, это – самый низкий уровень поддержки американского президента за все время его пребывания на должности (с января 2021 года).

Агентство пишет, что рейтинг Байдена рухнул после того, как к власти в Афганистане пришли талибы.

Еще один опрос показал, что то, как Джо Байден руководил дипломатическими и военными усилиями США в Афганистане, понравилось менее чем половине американцев. Вместе с тем 44% опрошенных считают, что лидер государства проделал хорошую работу.

Кроме того, порядка 75% американцев выступили за отправку дополнительных американских войск в Афганистан, приблизительно столько же – за эвакуацию жителей Афганистана, помогавшим войскам США в этой стране.

Напомним, в понедельник, 16 августа Джо Байден в своем обращении назвал ключевые задачи США в Афганистане до полного вывода войск и заверил, что народу страны будет оказана гуманитарная помощь.

Кроме того, президент США распорядился выделить 500 млн долларов на помощь беженцам и иммигрантам в Афганистане.

Также сообщалось, что бывший морской пехотинец ВМС США Роберт О'Нил, который участвовал в спецоперации по ликвидации Усамы бен Ладена, назвал Байдена "катастрофой".