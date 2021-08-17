Байден выделил беженцам из Афганистана 500 млн долларов

Помощь выделят для удовлетворения "неотложных потребностей беженцев и жертв конфликта".

Президент США Джо Байден распорядился выделить 500 миллионов долларов на помощь беженцам и иммигрантам в Афганистане, говорится в сообщении на сайте Белого дома.

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Помощь предоставят в виде пожертвований международным организациям, правительственным департаментам и агентствам США.

В документе за подписью американского лидера сказано, что для национальных интересов США важно удовлетворить неожиданные насущные потребности беженцев в Афганистане.

"Предоставить помощь в размере, не превышающем 500 миллионов долларов из Фонда помощи беженцам и миграции США, с целью удовлетворения неожиданных неотложных потребностей беженцев и жертв конфликта, и других лиц, подвергающихся риску в результате ситуации в Афганистане, включая заявителей на специальные иммиграционные визы", – говорится в заявлении Белого дома.

Сообщается, что данное предложение уже передано на утверждение в американский Конгресс.

Отметим, на своей вчерашней пресс-конференции Байден возложил ответственность за захват власти в Афганистане талибами на афганские власти и военных.

"Мы дали им все возможности определить собственное будущее. Мы не смогли дать им волю бороться за это будущее", – заявил он.

Ранее Джо Байден заявил, что миссия в Афганистане никогда не предполагала создание демократического государства в стране или создания нации в Афганистане.

Также сообщалось, что Пентагон перебросит в Афганистан еще тысячу американских военных из-за сложной ситуации на территории кабульского аэропорта.

Вооруженные силы Афганистана были адаптированы к американским вооруженным силам и рухнули без американской разведки и поддержки с воздуха. Фокус разбирался в ситуации в Афганистане и причинах поражения афганской армии.