Байден выделил беженцам из Афганистана 500 млн долларов
Помощь выделят для удовлетворения "неотложных потребностей беженцев и жертв конфликта".
Президент США Джо Байден распорядился выделить 500 миллионов долларов на помощь беженцам и иммигрантам в Афганистане, говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Помощь предоставят в виде пожертвований международным организациям, правительственным департаментам и агентствам США.
В документе за подписью американского лидера сказано, что для национальных интересов США важно удовлетворить неожиданные насущные потребности беженцев в Афганистане.
"Предоставить помощь в размере, не превышающем 500 миллионов долларов из Фонда помощи беженцам и миграции США, с целью удовлетворения неожиданных неотложных потребностей беженцев и жертв конфликта, и других лиц, подвергающихся риску в результате ситуации в Афганистане, включая заявителей на специальные иммиграционные визы", – говорится в заявлении Белого дома.
Сообщается, что данное предложение уже передано на утверждение в американский Конгресс.
Отметим, на своей вчерашней пресс-конференции Байден возложил ответственность за захват власти в Афганистане талибами на афганские власти и военных.
"Мы дали им все возможности определить собственное будущее. Мы не смогли дать им волю бороться за это будущее", – заявил он.
Ранее Джо Байден заявил, что миссия в Афганистане никогда не предполагала создание демократического государства в стране или создания нации в Афганистане.
Также сообщалось, что Пентагон перебросит в Афганистан еще тысячу американских военных из-за сложной ситуации на территории кабульского аэропорта.
Вооруженные силы Афганистана были адаптированы к американским вооруженным силам и рухнули без американской разведки и поддержки с воздуха. Фокус разбирался в ситуации в Афганистане и причинах поражения афганской армии.