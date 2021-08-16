Сотни машин и тысячи людей: ситуацию в аэропорте Кабула показали из космоса (фото)

Из-за сложной ситуации на территории аэропорта, Пентагон перебросит еще 1000 американских военных. Сейчас самолеты не могут там взлетать и приземляться.

Спутник Maxar Technologies заснял нынешнюю ситуацию в Афганистане с людьми, находящимися возле аэропорта и на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщается на странице компании в Twitter.

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Изображение были сделаны 16 августа в 10:36 утра по местному времени. На них запечатлены тысячи людей у аэропорта, а также сотни машин, застрявших в пробках. Все они пытаются пробиться к самолетам, чтобы покинуть страну, которую захватили талибы.

Фото: MAXAR TECHNOLOGIES Фото: MAXAR TECHNOLOGIES Фото: MAXAR TECHNOLOGIES Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

На фоне усложнившейся ситуации в Кабуле, Пентагон принял решение об переброске в Афганистан еще 1000 военных. На данный момент, как сообщает Sky News, самолеты из аэропорта не вылетают. Афганцы заняли территорию взлетно-посадочных полос из-за чего невозможно взлететь или приземлиться.

Напомним, 15 августа началась эвакуация сотрудников посольства из Афганистана. В Украину также вернулось 80 человек, из которых 8 украинцев.

Чтобы вырваться из Афганистана, люди цепляются за шасси самолетов и привязывают к крыльям. Но после взлета самолета они падают и разбиваются насмерть.