Зеленский рассказал об эвакуации украинцев из Кабула (видео)
Президент заявил, что Украина всегда помогает своим гражданам, что бы ни происходило в мире.
В связи с обострением ситуации в Афганистане Украина эвакуировала из этой страны почти 80 человек, сообщил в понедельник, 16 августа в своем микроблоге в Twitter президент Владимир Зеленский.
При этом, в первом своем посте глава государства говорил об эвакуации из Кабула 30 граждан Украины.
"Из Кабула сегодня эвакуировали более 30 украинцев, вскоре они будут в безопасности", – написал он, добавив, что Украина всегда приходит на помощь своим гражданам, что бы ни происходило в мире.
Через два часа Зеленский опубликовал еще одно уточняющее сообщение, согласно которому Украина вывезла из Кабула "почти 80 человек", из которых украинцев и "граждан других стран", которые попросили о помощи, – восемь человек.
"Главное, что все уже в безопасности", – подытожил президент Украины.
Мировые СМИ показывают в своих новостных сюжетах, как проходит эвакуация из Кабула людей, не желающих оставаться в этой стране после прихода к власти талибов.
Напомним, 15 августа из Кабула началась эвакуация сотрудников диппредставительств других стран и мирных граждан.
В аэропорту Кабула около военно-транспортного самолета выстроилась большая очередь из желающих покинуть Афганистан, при этом мест в транспорте хватило не всем.
В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что отказывается от своих полномочий в пользу боевиков радикального движения "Талибан".