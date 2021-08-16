Зеленский рассказал об эвакуации украинцев из Кабула (видео)

Президент заявил, что Украина всегда помогает своим гражданам, что бы ни происходило в мире.

В связи с обострением ситуации в Афганистане Украина эвакуировала из этой страны почти 80 человек, сообщил в понедельник, 16 августа в своем микроблоге в Twitter президент Владимир Зеленский.

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При этом, в первом своем посте глава государства говорил об эвакуации из Кабула 30 граждан Украины.

"Из Кабула сегодня эвакуировали более 30 украинцев, вскоре они будут в безопасности", – написал он, добавив, что Украина всегда приходит на помощь своим гражданам, что бы ни происходило в мире.

[ + – ] Сообщение президента

Через два часа Зеленский опубликовал еще одно уточняющее сообщение, согласно которому Украина вывезла из Кабула "почти 80 человек", из которых украинцев и "граждан других стран", которые попросили о помощи, – восемь человек.

"Главное, что все уже в безопасности", – подытожил президент Украины.

[ + – ] Уточняющий пост Зеленского

Мировые СМИ показывают в своих новостных сюжетах, как проходит эвакуация из Кабула людей, не желающих оставаться в этой стране после прихода к власти талибов.

Напомним, 15 августа из Кабула началась эвакуация сотрудников диппредставительств других стран и мирных граждан.

В аэропорту Кабула около военно-транспортного самолета выстроилась большая очередь из желающих покинуть Афганистан, при этом мест в транспорте хватило не всем.

В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что отказывается от своих полномочий в пользу боевиков радикального движения "Талибан".