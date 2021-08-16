Зеленський розповів про евакуацію українців із Кабула (відео)

Президент заявив, що Україна завжди допомагає своїм громадянам, що б не відбувалося в світі.

У зв'язку з загостренням ситуації в Афганістані Україна евакуювала з цієї країни майже 80 осіб, повідомив у понеділок, 16 серпня, у своєму мікроблозі в Twitter президент Володимир Зеленський.

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При цьому, у першому своєму пості глава держави говорив про евакуацію з Кабула 30 громадян України.

"З Кабула сьогодні евакуювали понад 30 українців, незабаром вони будуть у безпеці", — написав він, додавши, що Україна завжди приходить на допомогу своїм громадянам, що б не відбувалося в світі.

[ + – ] повідомлення президента

Через дві години Зеленський опублікував ще одне уточнювальне повідомлення, згідно з яким Україна вивезла з Кабула "майже 80 осіб", із яких українців і "громадян інших країн", які попросили про допомогу, — вісім чоловік.

"Головне, що всі вже в безпеці", — підсумував президент України.

[ + – ] Уточнюючий пост Зеленського

Світові ЗМІ показують у своїх сюжетах, як проходить евакуація з Кабула людей, які не бажають залишатися в цій країні після приходу до влади талібів.

Нагадаємо, 15 серпня з Кабула почалася евакуація співробітників диппредставництв інших країн і мирних громадян.

В аеропорту Кабула біля військово-транспортного літака вишикувалася велика черга з бажаючих покинути Афганістан, при цьому місць у транспорті вистачило не всім.

У той же день президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що відмовляється від своїх повноважень на користь бойовиків радикального руху "Талібан".