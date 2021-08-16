Бегство из Кабула: люди цепляются за шасси самолетов и привязывают себя к крыльям (видео)

Мест в авиалайнерах для всех желающих не хватает, в аэропорту продолжается паника и хаос.

В Кабуле (Афганистан) несколько человек погибли, пытаясь покинуть эту страну, сообщается в соцсетях и местных СМИ.

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В связи с тем, что мест в самолетах не хватает для всех желающих, некоторые афганцы решаются на отчаянные шаги в попытках улететь из Кабула.

По разным сведениям, в кабульском аэропорту уже убиты или задавлены в толчее восемь человек.

Также появилось видео, на котором, как утверждается, три человека сорвались с улетавшего американского самолета – перед взлетом лайнера они ухватились за стойку шасси.

[ + – ] Падение людей с самолета

Еще на одном видео афганцы привязали себя к крылу самолета, отчаявшись иным способом эвакуироваться из страны, захваченной радикальной организацией Талибан.

[ + – ] Люди привязывают себя к крылям

[ + – ] Паника в аэропорту

Также известно, что Грузия отправила в Кабул спецборт за своими гражданами. 23 человека должны были улететь минувшей ночью на украинском самолете, но не смогли вовремя добраться в аэропорт из-за напряженной обстановки в Кабуле.

Напомним, несколько человек были убиты, когда военнослужащие США открыли предупредительный огонь в сторону афганцев в кабульском аэропорту.

Ранее радикальная организация "Талибан" объявила, что война в Афганистане окончена после того, как боевики взяли под контроль президентский дворец в Кабуле.

Отметим, наступление Талибана в Афганистане практически завершилось, боевики заявили о переходе под контроль всей территории Афганистана.