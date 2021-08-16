Бегство из Кабула: люди цепляются за шасси самолетов и привязывают себя к крыльям (видео)
Мест в авиалайнерах для всех желающих не хватает, в аэропорту продолжается паника и хаос.
В Кабуле (Афганистан) несколько человек погибли, пытаясь покинуть эту страну, сообщается в соцсетях и местных СМИ.
В связи с тем, что мест в самолетах не хватает для всех желающих, некоторые афганцы решаются на отчаянные шаги в попытках улететь из Кабула.
По разным сведениям, в кабульском аэропорту уже убиты или задавлены в толчее восемь человек.
Также появилось видео, на котором, как утверждается, три человека сорвались с улетавшего американского самолета – перед взлетом лайнера они ухватились за стойку шасси.
Еще на одном видео афганцы привязали себя к крылу самолета, отчаявшись иным способом эвакуироваться из страны, захваченной радикальной организацией Талибан.
Также известно, что Грузия отправила в Кабул спецборт за своими гражданами. 23 человека должны были улететь минувшей ночью на украинском самолете, но не смогли вовремя добраться в аэропорт из-за напряженной обстановки в Кабуле.
Напомним, несколько человек были убиты, когда военнослужащие США открыли предупредительный огонь в сторону афганцев в кабульском аэропорту.
Ранее радикальная организация "Талибан" объявила, что война в Афганистане окончена после того, как боевики взяли под контроль президентский дворец в Кабуле.
Отметим, наступление Талибана в Афганистане практически завершилось, боевики заявили о переходе под контроль всей территории Афганистана.