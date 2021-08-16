"Мы должны прекратить военное развертывание в мире": главное из выступления Байдена по Афганистану

Американский президент назвал ключевые задачи США в Афганистане до полного вывода войск и заверил, что народу страны окажут гуманитарную помощь.

Американский президент Джо Байден в своем обращении рассказал о ситуации в Афганистане. Об этом сообщается на официальном канале Белого дома в Youtube.

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По словам Байдена, миссия в Афганистане никогда не предполагала создание демократического государства в стране или создания нации в Афганистане. Сейчас стране нужно отвечать на современные вызовы, а не на вчерашние. США были готовы к коллапсу, который наблюдается сейчас и нужно было принять решение: договор или снова "вечная война".

Силы безопасности имели все, что нужно для сопротивления Талибану. У них была экипировка, вооружение, Штаты потратили почти 1 трлн долларов для обучения и вооружения. Всего этого не было у талибов. Также американские ВВС помогали авиаударами по талибам.

"Я не буду повторять те ошибки, которые были совершены нами в прошлом. Ошибки связанные с попыткой вести боевые действие неопределенное количество времени", — заявил Байден.

Также по его словам бывший президент Афганистана Ашрафом Гани, убеждал его в том, что армия будет сражаться до последнего.

Оставшиеся задачи США в Афганистане:

Закрытие посольства (осталось около 1000 сотрудников)

Эвакуация афганцев и союзников

Защита американцев, в том числе вооруженная

Полный вывод войск после эвакуации всех граждан

Один из успехов операции — это уничтожение Усамы бен Ладена. Теперь США сосредоточит внимание на антитеррористических операциях в других частях мира. Присутствие в Афганистане — это не то, чего требует национальная безопасность, чего хочет американский народ, чего заслуживают войска.

Напомним, Пентагон увеличит количество военных в Афганистане еще на 1000. Таким образом контингент американских солдат достигнет 7 тысяч. В аэропорте Кабула люди цепляются за шасси и крылья самолетов в надежде улететь из страны.

Меркель также впервые прокомментировала ситуацию в Афганистане. По ее словам, ситуация стала развиваться по эффекту домино, это не так сработало, как они ожидали.