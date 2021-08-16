"Ми повинні припинити військове розгортання в світі": головне з виступу Байдена щодо Афганістану

Американський президент назвав ключові завдання США в Афганістані до повного виведення військ і запевнив, що народу країни нададуть гуманітарну допомогу.

Американський президент Джо Байден у своєму зверненні розповів про ситуацію в Афганістані. Про це повідомляється на офіційному каналі Білого дому в Youtube.

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За словами Байдена, місія в Афганістані ніколи не передбачала створення демократичної держави в країні або націєтворення в Афганістані. Зараз країні потрібно відповідати на сучасні виклики, а не на вчорашні. США були готові до колапсу, який спостерігається зараз і потрібно було ухвалити рішення: договір або знову "вічна війна".

Сили безпеки мали все, що потрібно для опору Талібану. У них були спорядження, озброєння, Штати витратили майже 1 трлн доларів для навчання та озброєння. Всього цього не було в талібів. Також американські ВПС допомагали авіаударами по талібам.

"Я не буду повторювати ті помилки, які були здійснені нами в минулому. Помилки пов'язані зі спробою вести бойові дії невизначену кількість часу", — заявив Байден.

Також за його словами колишній президент Афганістану Ашрафом Гані, переконував його в тому, що армія битиметься до останнього.

Решта завдань США в Афганістані:

закриття посольства (залишилося приблизно 1 000 співробітників);

евакуація афганців і союзників;

захист американців, зокрема збройний;

повне виведення військ після евакуації всіх громадян.

Один з успіхів операції — це знищення Усами бен Ладена. Тепер США зосередить увагу на антитерористичних операціях в інших частинах світу. Присутність в Афганістані — це не те, чого вимагає національна безпека, чого хоче американський народ, чого заслуговують війська.

Нагадаємо, Пентагон збільшить кількість військових в Афганістані ще на 1 000. Так, контингент американських солдатів досягне 7 тисяч. В аеропорту Кабула люди чіпляються за шасі та крила літаків у надії полетіти з країни.

Меркель також вперше прокоментувала ситуацію в Афганістані. За її словами, ситуація почала розвиватися за ефектом доміно, це не так спрацювало, як вони очікували.