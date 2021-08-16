"Це не спрацювало, як ми думали", — Меркель вперше прокоментувала ситуацію в Афганістані

"Ми хотіли побудувати країну з демократичним устроєм, але в нас не вийшло", — заявила канцлерка.

Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що тепер потрібно зосередитися на порятунку людей в Афганістані, а після виведення військ виник ефект доміно. Про це повідомляє Bild.

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Безпеку в Кабулі, за словами Меркель, гарантують тільки американські військові. Ця ситуація показує, що може ФРН, а що ні. Канцлерка підкреслила, що рішення про виведення військ США мало внутрішньополітичні причини. Після нього був ефект доміно, що спричинить за собою хвилю біженців з Афганістану, якщо це дозволять зробити таліби.

"Ми хотіли побудувати країну з демократичним устроєм, але в нас не вийшло. Між афганськими збройними силами і народом не було ніякого зв'язку, це не спрацювало так, як ми думали", — стверджує Меркель.

Вона також додала, що без США Німеччина не змогла б виконати подібну місію в Афганістані. Якби вони залишили свої війська в країні, то так само би вчинив і Бундестаг.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що федеральний уряд, розвідка, міжнародне співтовариство недооцінили серйозність ситуації. Через що доводиться проводити евакуацію громадян ФРН. Наразі евакуйовано 1900 з 2500 співробітників.

Нагадаємо, 15 серпня почалася евакуація співробітників посольства з Афганістану. В Україну також повернулося 80 чоловік, з яких 8 українців.

Щоб вирватися з Афганістану, люди чіпляються за шасі літаків і прив'язуються до крил. Але після зльоту літака вони падають і розбиваються на смерть.