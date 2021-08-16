Втеча з Кабула: люди чіпляються за шасі літаків і прив'язують себе до крил (відео)

Місць в авіалайнерах для всіх охочих не вистачає, в аеропорту триває паніка та хаос.

У Кабулі (Афганістан) кілька людей загинули, намагаючись залишити цю країну, повідомляється в соцмережах і місцевих ЗМІ.

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У зв'язку з тим, що місць у літаках не вистачає для всіх охочих, деякі афганці зважуються на відчайдушні кроки в спробах полетіти з Кабула.

За різними відомостями, в кабульському аеропорту вже вбито або задавлено в штовханині вісім чоловік.

Також з'явилося відео, на якому, як стверджується, три людини зірвалися з американського літака, який відлітав, — перед злетом лайнера вони вхопилися за стійку шасі.

[ + – ] Падіння людей з літака

Ще на одному відео афганці прив'язали себе до крила літака, зневірившись іншим способом евакуюватися з країни, захопленої радикальною організацією Талібан.

[ + – ] Люди прив'язують себе до крил

[ + – ] Паніка в аеропорту

Також відомо, що Грузія відправила в Кабул спецборт за своїми громадянами. 23 людини повинні були полетіти минулої ночі на українському літаку, але не змогли вчасно дістатися до аеропорту через напружену обстановку в Кабулі.

Нагадаємо, кілька людей були вбиті, коли військовослужбовці США відкрили попереджувальний вогонь у бік афганців у кабульському аеропорту.

Раніше радикальна організація "Талібан" оголосила, що війна в Афганістані закінчена, після того, як бойовики взяли під контроль президентський палац у Кабулі.

Відзначимо, наступ Талібану в Афганістані практично завершився, бойовики заявили про перехід під контроль усієї території Афганістану.