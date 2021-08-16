"Это не сработало как мы думали", - Меркель впервые прокомментировала ситуацию в Афганистане

"Мы хотели построить страну с демократическим устройством, но у нас не получилось", — заявила канцлер.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что теперь нужно сосредоточиться на спасении людей в Афганистане, а после вывода войск возник эффект домино. Об этом сообщает Bild.

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Безопасность в Кабуле, по словам Меркель, гарантируют только американские военные. Эта ситуация показывает, что может ФРГ, а что нет. Канцлер подчеркнула, что решение о выводе войск США имело внутриполитические причины. За ним последовал эффект домино, что повлечет за собой волну беженцев из Афганистана, если это позволят сделать талибы.

"Мы хотели построить страну с демократическим устройством, но у нас не получилось. Между афганскими вооруженными силами и народом не было никакой связи, это не сработало так, как мы думали", — утверждает Меркель.

Она также добавила, что без США Германия не смогла бы выполнить подобную миссию в Афганистане. Если бы они оставили свои войска в стране, то также бы поступил и Бундестаг.

Министр иностранных дел Германии Хеико Маас заявил, что федеральное правительство, разведка, международное сообщество недооценили серьезность ситуации. Из-за чего приходится проводить эвакуацию граждан ФРГ. На данный момент эвакуировано 1900 из 2500 сотрудников.

Напомним, 15 августа началась эвакуация сотрудников посольства из Афганистана. В Украину также вернулось 80 человек, из которых 8 украинцев.

Чтобы вырваться из Афганистана, люди цепляются за шасси самолетов и привязывают к крыльям. Но после взлета самолета они падают и разбиваются насмерть.