Байден виділив біженцям з Афганістану 500 млн доларів

Допомогу виділять для задоволення "невідкладних потреб біженців та жертв конфлікту".

Президент США Джо Байден розпорядився виділити 500 мільйонів доларів на допомогу біженцям та іммігрантам в Афганістані, йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

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Допомогу нададуть у вигляді пожертвувань міжнародним організаціям, урядовим департаментам та агентствам США.

У документі за підписом американського лідера сказано, що для національних інтересів США важливо задовольнити несподівані нагальні потреби біженців в Афганістані.

"Надати допомогу в розмірі, що не перевищує 500 мільйонів доларів із Фонду допомоги біженцям і міграції США, з метою задоволення несподіваних невідкладних потреб біженців та жертв конфлікту, й інших осіб, які піддаються ризику внаслідок ситуації в Афганістані, враховуючи заявників на спеціальні імміграційні візи", — йдеться в заяві Білого дому.

Повідомляється, що ця пропозиція вже передана на затвердження в американський Конгрес.

Зазначимо, на своїй вчорашній пресконференції Байден поклав відповідальність за захоплення влади в Афганістані талібами на афганську владу і військових.

"Ми дали їм всі можливості визначити власне майбутнє. Ми не змогли дати їм волю боротися за це майбутнє", — заявив він.

Раніше Джо Байден заявив, що місія в Афганістані ніколи не припускала створення демократичної держави в країні або націєтворення в Афганістані.

Також повідомлялося, що Пентагон перекине в Афганістан ще тисячу американських військових через складну ситуацію на території кабульського аеропорту.

Збройні сили Афганістану були адаптовані до американських збройних сил і впали без американської розвідки і підтримки з повітря. Фокус розбирався в ситуації в Афганістані та причинах поразки афганської армії.