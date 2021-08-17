Участвовавший в ликвидации Усамы бен Ладена пехотинец назвал Байдена "катастрофой" (фото)

Экс-военнослужащий ВМС считает вывод американских войск из Афганистана самой тяжелой потерей в истории США.

Бывший морской пехотинец ВМС США Роберт О'Нил, участвовавший в спецоперации по ликвидации Усамы бен Ладена в Пакистане, назвал лидера Белого дома Джо Байдена "катастрофой". Соответствующая публикация появилась в его личном микроблоге Twitter.

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Роберт О'Нил назвал Джо Байдена "катастрофой", комментируя захват Афганистана боевиками "Талибана" и вывод американских войск из союзной страны.

"Итак, президент США Джо Байден — это катастрофа", — написал экс-военнослужащий, выстреливший в Усаму бен Ладена во время рейда на территории Пакистана в 2011 году.

После того, как "Талибан" занял президентский дворец в Кабуле, Роберт О'Нил поинтересовался, почему армия США не наносит точечные удары по месту скопления боевиков.

"Руководство Талибана находится в президентском дворце в Кабуле. Почему мы не бомбим его прямо сейчас? Это самая тяжелая потеря в истории Америки. Наш самый популярный президент исчез. Докажите, что я не прав", — продолжил бывший морской пехотинец.

Роберт О'Нил также прокомментировал видеоролик, на котором запечатлено, как жители Афганистана сорвались с улетавшего американского самолета из Кабула. Комментируя гибель людей, экс-военнослужащий задался вопросом, будет ли руководство Объединенного комитета начальников штабов, в том числе председатель ведомства и генерал армии США Марк Милли идти в отставку.

"Афганцы падают насмерть с наших отступающих самолетов. Объединенный комитет начальников штабов уже подал в отставку?", — написал Роберт О'Нил в своем Twitter.

Роберт О'Нил до отставки служил в спецподразделении SEAL ВМС США. Бывший морской пехотинец засветился в трех известных спецоперациях: спасение американского военнослужащего Маркуса Латтрелла в Афганистане, освобождение грузового судна Maersk Alabama у берегов Сомали и "Копье Нептуна" (уничтожение Усамы бен Ладена в ходе рейда в Пакистане).

[ + – ] Бывший морской пехотинец Роберт О'Нил

Ранее Фокус сообщал, что боевики "Талибана" провели первую пресс-конференцию после захвата всей территории Афганистана. Исламисты отметили, что женщины смогут работать и получать образование, но жить им придется в условиях шариата. После захвата Афганистана в стране объявили полную амнистию.

Также Фокус рассказывал, что Джо Байден записал видеообращение после захвата талибами Афганистана. Лидер Белого дома напомнил, что миссия США в Афганистане не предполагала создание демократического государства в стране или создания отдельной нации.