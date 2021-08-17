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Воєнний фокус Таліби захопили Афганістан

Піхотинець, який брав участь у ліквідації Усами бен Ладена, назвав Байдена "катастрофою" (фото)

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Який брав участь в ліквідації бен Ладена піхотинець назвав Байдена катастрофою
Морський піхотинець Роберт О'Ніл

Ексвійськовослужбовець ВМС вважає виведення американських військ з Афганістану найважчою втратою в історії США.

Колишній морський піхотинець ВМС США Роберт О'Ніл, який брав участь у спецоперації з ліквідації Усами бен Ладена в Пакистані, назвав лідера Білого дому Джо Байдена "катастрофою". Відповідна публікація з'явилася в його особистому мікроблозі Twitter.

Роберт О'Ніл назвав Джо Байдена "катастрофою", коментуючи захоплення Афганістану бойовиками "Талібану" і виведення американських військ із союзної країни.

"Отже, президент США Джо Байден — це катастрофа", — написав ексвійськовослужбовець, який вистрілив в Усаму бен Ладена під час рейду на території Пакистану у 2011 році.

Після того, як "Талібан" зайняв президентський палац у Кабулі, Роберт О'Ніл поцікавився, чому армія США не завдає точкових ударів по місцю скупчення бойовиків.

"Керівництво Талібану в президентському палаці в Кабулі. Чому ми не бомбимо його прямо зараз? Це найважча втрата в історії Америки. Наш найпопулярніший президент зник. Доведіть, що я не маю рації", — продовжив колишній морський піхотинець.

Роберт О'Ніл також прокоментував відеоролик, на якому зображено, як жителі Афганістану зірвалися з американського літака на льоту з Кабула. Коментуючи загибель людей, ексвійськовослужбовець задався питанням, чи буде керівництво Об'єднаного комітету начальників штабів, зокрема голова відомства і генерал армії США Марк Міллі йти у відставку.

"Афганці падають на смерть з наших літаків на льоту. Об'єднаний комітет начальників штабів уже подав у відставку?", — написав Роберт О'Ніл у своєму Twitter.

Роберт О'Ніл до відставки служив у спецпідрозділі SEAL ВМС США. Колишній морський піхотинець засвітився в трьох відомих спецопераціях: порятунок американського військовослужбовця Маркуса Латтрелл в Афганістані, звільнення вантажного судна Maersk Alabama біля берегів Сомалі і "Спис Нептуна" (знищення Усами бен Ладена в ході рейду в Пакистані).

Колишній "морський котик", який убив бен Ладена, назвав Байдена катастрофою
Колишній морський піхотинець Роберт О'Ніл

Раніше Фокус повідомляв, що бойовики "Талібану" провели першу пресконференцію після захоплення всієї території Афганістану. Ісламісти зазначили, що жінки зможуть працювати і здобувати освіту, але жити їм доведеться в умовах шаріату. Після захоплення Афганістану в країні оголосили повну амністію.

Також Фокус розповідав, що Джо Байден записав відеозвернення після захоплення талібами Афганістану. Лідер Білого дому нагадав, що місія США в Афганістані не допускала створення демократичної держави в країні або створення окремої нації.