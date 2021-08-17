Піхотинець, який брав участь у ліквідації Усами бен Ладена, назвав Байдена "катастрофою" (фото)

Ексвійськовослужбовець ВМС вважає виведення американських військ з Афганістану найважчою втратою в історії США.

Колишній морський піхотинець ВМС США Роберт О'Ніл, який брав участь у спецоперації з ліквідації Усами бен Ладена в Пакистані, назвав лідера Білого дому Джо Байдена "катастрофою". Відповідна публікація з'явилася в його особистому мікроблозі Twitter.

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Роберт О'Ніл назвав Джо Байдена "катастрофою", коментуючи захоплення Афганістану бойовиками "Талібану" і виведення американських військ із союзної країни.

"Отже, президент США Джо Байден — це катастрофа", — написав ексвійськовослужбовець, який вистрілив в Усаму бен Ладена під час рейду на території Пакистану у 2011 році.

Після того, як "Талібан" зайняв президентський палац у Кабулі, Роберт О'Ніл поцікавився, чому армія США не завдає точкових ударів по місцю скупчення бойовиків.

"Керівництво Талібану в президентському палаці в Кабулі. Чому ми не бомбимо його прямо зараз? Це найважча втрата в історії Америки. Наш найпопулярніший президент зник. Доведіть, що я не маю рації", — продовжив колишній морський піхотинець.

Роберт О'Ніл також прокоментував відеоролик, на якому зображено, як жителі Афганістану зірвалися з американського літака на льоту з Кабула. Коментуючи загибель людей, ексвійськовослужбовець задався питанням, чи буде керівництво Об'єднаного комітету начальників штабів, зокрема голова відомства і генерал армії США Марк Міллі йти у відставку.

"Афганці падають на смерть з наших літаків на льоту. Об'єднаний комітет начальників штабів уже подав у відставку?", — написав Роберт О'Ніл у своєму Twitter.

Роберт О'Ніл до відставки служив у спецпідрозділі SEAL ВМС США. Колишній морський піхотинець засвітився в трьох відомих спецопераціях: порятунок американського військовослужбовця Маркуса Латтрелл в Афганістані, звільнення вантажного судна Maersk Alabama біля берегів Сомалі і "Спис Нептуна" (знищення Усами бен Ладена в ході рейду в Пакистані).

[ + – ] Колишній морський піхотинець Роберт О'Ніл

Раніше Фокус повідомляв, що бойовики "Талібану" провели першу пресконференцію після захоплення всієї території Афганістану. Ісламісти зазначили, що жінки зможуть працювати і здобувати освіту, але жити їм доведеться в умовах шаріату. Після захоплення Афганістану в країні оголосили повну амністію.

Також Фокус розповідав, що Джо Байден записав відеозвернення після захоплення талібами Афганістану. Лідер Білого дому нагадав, що місія США в Афганістані не допускала створення демократичної держави в країні або створення окремої нації.