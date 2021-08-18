Перемога Талібану: рейтинг Байдена впав до рекордно низького рівня

Рівень підтримки президента США з боку американців став найнижчим із початку його каденції.

Рейтинг схвалення президента США Джо Байдена досяг 46%, впавши на 7%.

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Згідно з даними Reuters, це — найнижчий рівень підтримки американського президента за весь час його перебування на посаді (з січня 2021 року).

Агентство пише, що рейтинг Байдена звалився після того, як до влади в Афганістані прийшли таліби.

Ще одне опитування показало, що те, як Джо Байден керував дипломатичними та військовими зусиллями США в Афганістані, сподобалося менш ніж половині американців. Разом із тим 44% опитаних вважають, що лідер держави проробив гарну роботу.

Крім того, близько 75% американців виступили за відправку додаткових американських військ в Афганістан, приблизно стільки ж — за евакуацію жителів Афганістану, що допомагали військам США в цій країні.

Нагадаємо, у понеділок, 16 серпня Джо Байден у своєму зверненні назвав ключові завдання США в Афганістані до повного виведення військ і запевнив, що народу країни буде надано гуманітарну допомогу.

Крім того, президент США розпорядився виділити 500 млн доларів на допомогу біженцям і іммігрантам в Афганістані.

Також повідомлялося, що колишній морський піхотинець ВМС США Роберт О'Ніл, який брав участь в спецоперації з ліквідації Усами бен Ладена, назвав Байдена "катастрофою".