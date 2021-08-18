У "Талібану" з'явилися власні ВПС. Які літаки і вертольоти дісталися бойовикам?

Частина з захопленої техніки в робочому стані — таліби вже застосовували її під час перекидання своїх сил до Кабулу кілька днів тому. Щоправда, незрозуміло, хто на них літатиме і де брати запчастини. Брак фахівців і запчастин є проблемою.

15 серпня 2021 роки радикальний рух "Талібан" узяв територію Афганістану під контроль і ліквідував Ісламську республіку Афганістан, яка існувала за підтримки США з 2004 по 2021 рік. За цей час американці сформували в країні не тільки національні збройні сили, а й національний повітряний корпус Афганістану, який налічував десятки бойових літаків і понад сотні бойових вертольотів. Після відходу США з Афганістану таліби "підібрали" залишені машини.

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[ + – ] Таліби з одним із захоплених вертольотів

Військові аналітики Стейн Мітцер і Йост Оліманс з військового блогу Oryx розповіли, яка техніка перейшла під контроль бойовиків (наводиться за даними на 16 серпня.).

Літаки, які перейшли до талібів

[ + – ] Літак A-29B

A-29B, він же Embraer EMB 314 Super Tucano

Це легкий турбогвинтовий штурмовик, що випускається бразильською компанією Embraer. Літак зі швидкістю 590 км/год і бойовим навантаженням 1500 кг. Хороший апарат у тому випадку, коли проти вас — іррегуляри і без серйозної ППО.

[ + – ] Cessna 208

Cessna 208

Це американський легкий одномоторний турбогвинтовий літак загального призначення з шасі, яке не прибирається. Незважаючи на скромні характеристики (350 км/год — швидкість і 4000 метрів — стеля), має і бойову модифікацію, яка може застосовувати різне озброєння.

У талібів тепер є не менше 24 вертольотів

[ + – ] Вертольоти Мі-17 в руках у "Талібану" [ + – ] Вертольоти Мі-17 в руках у "Талібану" [ + – ] Вертольоти Мі-17 в руках у "Талібану" [ + – ] Вертольоти Мі-17 в руках у "Талібану" [ + – ] Вертольоти Мі-17 в руках у "Талібану" [ + – ] Вертольоти Мі-17 в руках у "Талібану" [ + – ] Вертольоти Мі-17 в руках у "Талібану" [ + – ] Вертольоти Мі-17 в руках у "Талібану" [ + – ] Вертольоти Мі-17 в руках у "Талібану"

Вертольоти Мі-17 і Мі-35

Це старі радянські робочі конячки, ними сьогодні нікого не здивуєш. За даними Oryx, у талібів тепер є 11 Мі-17.

Набагато цікавіші UH-60A Blackhawk і MD 530F

Це американські бойові вертольоти. Перший — багатоцільовий, а другий — легкий ударний. Обидва вертольоти можуть використовувати як керовану, так і некеровану зброю. Вважається, що "Талібан" отримав 4 "чорних яструби" і 8 вертольотів MD 530F.

[ + – ] Захоплені талібами Вертольоти UH-60A Blackhawk [ + – ] Захоплені талібами Вертольоти UH-60A Blackhawk [ + – ] Захоплені талібами Вертольоти UH-60A Blackhawk [ + – ] Захоплені талібами Вертольоти UH-60A Blackhawk

[ + – ] Вертольоти MD 530F, що дісталися "Талібану" [ + – ] Вертольоти MD 530F, що дісталися "Талібану" [ + – ] Вертольоти MD 530F, що дісталися "Талібану" [ + – ] Вертольоти MD 530F, що дісталися "Талібану" [ + – ] Вертольоти MD 530F, що дісталися "Талібану" [ + – ] Вертольоти MD 530F, що дісталися "Талібану"

"Талібану" дісталися 7 БПЛА ScanEagle

[ + – ] До талібам потрапили дрони Boeing Insitu ScanEagle [ + – ] До талібам потрапили дрони Boeing Insitu ScanEagle [ + – ] До талібам потрапили дрони Boeing Insitu ScanEagle [ + – ] До талібам потрапили дрони Boeing Insitu ScanEagle

БПЛА ScanEagle

ScanEagle — американський безпілотний літальний апарат, розроблений компаніями "Боїнг" та "Insitu". Призначений для розвідки, спостереження за полем бою і цілевказівки. Дальність застосування 100 км, а маса корисного навантаження 6 кг.

[ + – ] Таліби з одним із захоплених бойових вертольотів Фото: Соцсети

Решта літаків та вертольотів були або знищені під час літнього наступу талібів, або опинилися за кордоном. Так, влада Узбекистану 14-15 серпня посадила 22 військових літаки і 24 вертольоти Афганістану з 585 збройними афганськими військовослужбовцями. Чи повернуть ці машини талібам у разі, якщо світова спільнота визнає їх владу, це велике питання.

Чутки про захоплені літаки L-39 поки не отримали будь-яких підтверджень.

[ + – ] БПЛА ScanEagle в руках у талібів Фото: Соцсети

Так чи інакше, частина вертольотів знаходиться в робочому стані. Таліби вже застосовували їх при перекиданні своїх сил до Кабулу кілька днів тому. Однак перед новими власниками техніки після відходу США постане проблема нестачі запчастин і фахівців. Мова не тільки про пілотів, а й про обслуговуючий персонал (техніків, інженерів і т.д.).

Тому можна припустити, що таліби почнуть запрошувати в країну військових спеців — і дуже скоро.