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Воєнний фокус Таліби захопили Афганістан

У "Талібану" з'явилися власні ВПС. Які літаки і вертольоти дісталися бойовикам?

Ігаль Левін
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Бойовики Талібану з літаком
Фото: Соцсети | Таліби із захопленим літаком

Частина з захопленої техніки в робочому стані — таліби вже застосовували її під час перекидання своїх сил до Кабулу кілька днів тому. Щоправда, незрозуміло, хто на них літатиме і де брати запчастини. Брак фахівців і запчастин є проблемою.

15 серпня 2021 роки радикальний рух "Талібан" узяв територію Афганістану під контроль і ліквідував Ісламську республіку Афганістан, яка існувала за підтримки США з 2004 по 2021 рік. За цей час американці сформували в країні не тільки національні збройні сили, а й національний повітряний корпус Афганістану, який налічував десятки бойових літаків і понад сотні бойових вертольотів. Після відходу США з Афганістану таліби "підібрали" залишені машини.

Таліби з одним із захоплених вертольотів

Військові аналітики Стейн Мітцер і Йост Оліманс з військового блогу Oryx розповіли, яка техніка перейшла під контроль бойовиків (наводиться за даними на 16 серпня.).

Літаки, які перейшли до талібів

таліби і літак A-29B
Літак A-29B

A-29B, він же Embraer EMB 314 Super Tucano

Це легкий турбогвинтовий штурмовик, що випускається бразильською компанією Embraer. Літак зі швидкістю 590 км/год і бойовим навантаженням 1500 кг. Хороший апарат у тому випадку, коли проти вас — іррегуляри і без серйозної ППО.

Літак Cessna 208 захоплений талібами
Cessna 208

Cessna 208

Це американський легкий одномоторний турбогвинтовий літак загального призначення з шасі, яке не прибирається. Незважаючи на скромні характеристики (350 км/год — швидкість і 4000 метрів — стеля), має і бойову модифікацію, яка може застосовувати різне озброєння.

У талібів тепер є не менше 24 вертольотів

Вертольоти Мі-17 в руках у "Талібану"
Вертольоти Мі-17 в руках у "Талібану"
Вертольоти Мі-17 в руках у "Талібану"
Вертольоти Мі-17 в руках у "Талібану"
Вертольоти Мі-17 в руках у "Талібану"
Вертольоти Мі-17 в руках у "Талібану"
Вертольоти Мі-17 в руках у "Талібану"
Вертольоти Мі-17 в руках у "Талібану"
Вертольоти Мі-17 в руках у "Талібану"
Вертольоти Мі-17 в руках у "Талібану"
Вертольоти Мі-17 в руках у "Талібану"
Вертольоти Мі-17 в руках у "Талібану"
Вертольоти Мі-17 в руках у "Талібану"
Вертольоти Мі-17 в руках у "Талібану"
Вертольоти Мі-17 в руках у "Талібану"
Вертольоти Мі-17 в руках у "Талібану"
Вертольоти Мі-17 в руках у "Талібану"
Вертольоти Мі-17 в руках у "Талібану"
Вертольоти Мі-17 в руках у "Талібану"
Вертольоти Мі-17 в руках у "Талібану"
Вертольоти Мі-17 в руках у "Талібану"
Вертольоти Мі-17 в руках у "Талібану"
Вертольоти Мі-17 в руках у "Талібану"
Вертольоти Мі-17 в руках у "Талібану"
Вертольоти Мі-17 в руках у "Талібану"
Вертольоти Мі-17 в руках у "Талібану"
Вертольоти Мі-17 в руках у "Талібану"

Вертольоти Мі-17 і Мі-35

Це старі радянські робочі конячки, ними сьогодні нікого не здивуєш. За даними Oryx, у талібів тепер є 11 Мі-17.

таліби і Мі-35
Мі-35

Набагато цікавіші UH-60A Blackhawk і MD 530F

Це американські бойові вертольоти. Перший — багатоцільовий, а другий — легкий ударний. Обидва вертольоти можуть використовувати як керовану, так і некеровану зброю. Вважається, що "Талібан" отримав 4 "чорних яструби" і 8 вертольотів MD 530F.

Захоплені талібами Вертольоти UH-60A Blackhawk
Захоплені талібами Вертольоти UH-60A Blackhawk
Захоплені талібами Вертольоти UH-60A Blackhawk
Захоплені талібами Вертольоти UH-60A Blackhawk
Захоплені талібами Вертольоти UH-60A Blackhawk
Захоплені талібами Вертольоти UH-60A Blackhawk
Захоплені талібами Вертольоти UH-60A Blackhawk
Захоплені талібами Вертольоти UH-60A Blackhawk
Захоплені талібами Вертольоти UH-60A Blackhawk
Захоплені талібами Вертольоти UH-60A Blackhawk
Захоплені талібами Вертольоти UH-60A Blackhawk
Захоплені талібами Вертольоти UH-60A Blackhawk
Вертольоти MD 530F, що дісталися "Талібану"
Вертольоти MD 530F, що дісталися "Талібану"
Вертольоти MD 530F, що дісталися "Талібану"
Вертольоти MD 530F, що дісталися "Талібану"
Вертольоти MD 530F, що дісталися "Талібану"
Вертольоти MD 530F, що дісталися "Талібану"
Вертольоти MD 530F, що дісталися "Талібану"
Вертольоти MD 530F, що дісталися "Талібану"
Вертольоти MD 530F, що дісталися "Талібану"
Вертольоти MD 530F, що дісталися "Талібану"
Вертольоти MD 530F, що дісталися "Талібану"
Вертольоти MD 530F, що дісталися "Талібану"
Вертольоти MD 530F, що дісталися "Талібану"
Вертольоти MD 530F, що дісталися "Талібану"
Вертольоти MD 530F, що дісталися "Талібану"
Вертольоти MD 530F, що дісталися "Талібану"
Вертольоти MD 530F, що дісталися "Талібану"
Вертольоти MD 530F, що дісталися "Талібану"

"Талібану" дісталися 7 БПЛА ScanEagle

До талібам потрапили дрони Boeing Insitu ScanEagle
До талібам потрапили дрони Boeing Insitu ScanEagle
До талібам потрапили дрони Boeing Insitu ScanEagle
До талібам потрапили дрони Boeing Insitu ScanEagle
До талібам потрапили дрони Boeing Insitu ScanEagle
До талібам потрапили дрони Boeing Insitu ScanEagle
До талібам потрапили дрони Boeing Insitu ScanEagle
До талібам потрапили дрони Boeing Insitu ScanEagle
До талібам потрапили дрони Boeing Insitu ScanEagle
До талібам потрапили дрони Boeing Insitu ScanEagle
До талібам потрапили дрони Boeing Insitu ScanEagle
До талібам потрапили дрони Boeing Insitu ScanEagle

БПЛА ScanEagle

ScanEagle — американський безпілотний літальний апарат, розроблений компаніями "Боїнг" та "Insitu". Призначений для розвідки, спостереження за полем бою і цілевказівки. Дальність застосування 100 км, а маса корисного навантаження 6 кг.

Таліби з вертольотом
Таліби з одним із захоплених бойових вертольотів
Фото: Соцсети

Решта літаків та вертольотів були або знищені під час літнього наступу талібів, або опинилися за кордоном. Так, влада Узбекистану 14-15 серпня посадила 22 військових літаки і 24 вертольоти Афганістану з 585 збройними афганськими військовослужбовцями. Чи повернуть ці машини талібам у разі, якщо світова спільнота визнає їх владу, це велике питання.

Чутки про захоплені літаки L-39 поки не отримали будь-яких підтверджень.

Захоплений талібами дрон
БПЛА ScanEagle в руках у талібів
Фото: Соцсети

Так чи інакше, частина вертольотів знаходиться в робочому стані. Таліби вже застосовували їх при перекиданні своїх сил до Кабулу кілька днів тому. Однак перед новими власниками техніки після відходу США постане проблема нестачі запчастин і фахівців. Мова не тільки про пілотів, а й про обслуговуючий персонал (техніків, інженерів і т.д.).

Тому можна припустити, що таліби почнуть запрошувати в країну військових спеців — і дуже скоро.