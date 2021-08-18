У "Талибана" появились собственные ВВС. Какие самолеты и вертолеты достались боевикам?

Часть из захваченной техники в рабочем состоянии — талибы уже применяли ее при переброске своих сил к Кабулу несколько дней назад. Правда, непонятно, кто будет на них летать и где брать запчасти. Нехватка специалистов и запчастей представляет проблему.

15 августа 2021 года радикальное движение "Талибан" взяло территорию Афганистана под контроль и ликвидировало Исламскую республику Афганистан, которая существовала при поддержке США с 2004 по 2021 год. За это время американцы сформировали в стране не только национальные вооруженные силы, но и национальный воздушный корпус Афганистана, который насчитывал десятки боевых самолетов и более сотни боевых вертолетов. После ухода США из Афганистана талибы "подобрали" оставленные машины.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Талибы с одним из захваченных вертолетов

Военные аналитики Стейн Митцер и Йост Олиманс из военного блога Oryx рассказали, какая техника перешла под контроль боевиков (приводится по данным на 16 августа.).

Самолеты, которые перешли к талибам

[ + – ] Самолет A-29B

A-29B, он же Embraer EMB 314 Super Tucano

Это легкий турбовинтовой штурмовик, выпускающийся бразильской компанией Embraer. Самолет со скоростью в 590 км/ч и боевой нагрузкой в 1500 кг. Хороший апарат в том случае, когда против вас — иррегуляры и без серьезного ПВО.

[ + – ] Cessna 208

Cessna 208

Это американский легкий одномоторный турбовинтовой самолет общего назначения с неубирающимся шасси. Несмотря на скромные характеристики (350 км/ч — скорость и 4000 метров — потолок), имеет и боевую модификацию, которая может применять различное вооружение.

У талибов теперь есть не менее 24 вертолетов

[ + – ] Вертолеты Ми-17 в руках у "Талибана" [ + – ] Вертолеты Ми-17 в руках у "Талибана" [ + – ] Вертолеты Ми-17 в руках у "Талибана" [ + – ] Вертолеты Ми-17 в руках у "Талибана" [ + – ] Вертолеты Ми-17 в руках у "Талибана" [ + – ] Вертолеты Ми-17 в руках у "Талибана" [ + – ] Вертолеты Ми-17 в руках у "Талибана" [ + – ] Вертолеты Ми-17 в руках у "Талибана" [ + – ] Вертолеты Ми-17 в руках у "Талибана"

Вертолеты Ми-17 и Ми-35

Это старые советские рабочие лошадки, ими сегодня никого не удивишь. По данным Oryx, у талибов теперь есть 11 Ми-17.

Намного интереснее UH-60A Blackhawk и MD 530F

Это американские боевые вертолеты. Первый — многоцелевой, а второй — легкий ударный. Оба вертолета могут использовать как управляемое, так и неуправляемое оружие. Предполагается, что "Талибан" получил 4 "черных ястреба" и 8 вертолетов MD 530F.

[ + – ] Захваченные талибами Вертолеты UH-60A Blackhawk [ + – ] Захваченные талибами Вертолеты UH-60A Blackhawk [ + – ] Захваченные талибами Вертолеты UH-60A Blackhawk [ + – ] Захваченные талибами Вертолеты UH-60A Blackhawk

[ + – ] Вертолеты MD 530F, доставшиеся "Талибану" [ + – ] Вертолеты MD 530F, доставшиеся "Талибану" [ + – ] Вертолеты MD 530F, доставшиеся "Талибану" [ + – ] Вертолеты MD 530F, доставшиеся "Талибану" [ + – ] Вертолеты MD 530F, доставшиеся "Талибану" [ + – ] Вертолеты MD 530F, доставшиеся "Талибану"

"Талибану" достались 7 БПЛА ScanEagle

[ + – ] К талибам попали дроны Boeing Insitu ScanEagle [ + – ] К талибам попали дроны Boeing Insitu ScanEagle [ + – ] К талибам попали дроны Boeing Insitu ScanEagle [ + – ] К талибам попали дроны Boeing Insitu ScanEagle

БПЛА ScanEagle

ScanEagle — американский беспилотный летательный аппарат, разработанный компаниями "Боинг" и "Insitu". Предназначен для разведки, наблюдения за полем боя и целеуказания. Дальность применения 100 км, а масса полезной нагрузки 6 кг.

[ + – ] Талибы с одним из захваченных боевых вертолетов Фото: Соцсети

Остальные самолеты и вертолеты были либо уничтожены в ходе летнего наступления талибов, либо оказались за границей. Так, власти Узбекистана 14-15 августа посадили 22 военных самолета и 24 вертолета Афганистана с 585 вооруженными афганскими военнослужащими. Вернут ли эти машины талибам в случае, если мировое сообщество признает их власть, это большой вопрос.

Слухи о захваченных самолетах L-39 пока не получили каких-либо подтверждений.

[ + – ] БПЛА ScanEagle в руках у талибов Фото: Соцсети

Так или иначе, часть вертолетов находится в рабочем состоянии. Талибы уже применяли их при переброске своих сил к Кабулу несколько дней назад. Однако перед новыми владельцами техники после ухода США встанет проблема нехватки запчастей и специалистов. Речь не только о пилотах, но и об обслуживающем персонале (техниках, инженерах и т.д.).

Поэтому можно предположить, что талибы начнут приглашать в страну военспецов — и очень скоро.