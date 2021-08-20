Північний альянс контрнаступає: бійці відвоювали першу провінцію у Талібану (фото)

Район Чарікан має стратегічно важливе значення через своє розташування. Він об'єднує найбільше місто півночі Афганістану з іншими містами через тунель.

Панджшерські повстанці після збору сил і засобів почали першу операцію проти бойовиків Талібану. Їм вдалося захопити важливу провінцію Чарікан. Про це повідомляє індійське видання Opindia.

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Як пишуть у виданні, сили опору Північного альянсу на чолі з віцепрезидентом Афганістану Амруллою Салехом, який проголосив себе в.о. президента, почали військову операцію проти Талібану. Бої велися на околицях долини Пандшер.

В результаті зіткнень їм вдалося захопити Чарікан. Район має стратегічно важливе значення завдяки своєму розташуванню. Він з'єднує найбільше місто на півночі Афганістану Мазарі-Шариф через тунель.

[ + – ] Помаранчевим кольором виділені райони, які контролюють Панджшерські бійці, а зеленим — таліби

Повідомляється, що в планах у Ахмада Масуда і командирів Абдули Рашида Достума з ата Мухаммедом Нур Ата Нуром взяти під контроль весь історичний регіон Пандшер.

[ + – ] Карта контролю території Афганістану Північним альянсом у 2001 році Фото: Вiкiпедiя

Кількість бійців, які відгукнулися на заклик Мосула об'єднатися для протистояння Талібану, становить від 10 до 16 тисяч осіб. Також у повстанців є як мінімум два вертольоти — Мі-17 і UH-60 Black Hawk.

Нагадаємо, 16 серпня Ахмад Масуд закликав усіх приєднуватися до нього для боротьби з талібами. Він заявив, що вони будуть битися за Європу і весь регіон, а також за цінності, за які боролися 20 років.

19 серпня стало відомо, що в Пандшер стали прибувати афганські спецназівці, яких тренував британський SAS.