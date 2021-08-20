Північний альянс контрнаступає: бійці відвоювали першу провінцію у Талібану (фото)
Район Чарікан має стратегічно важливе значення через своє розташування. Він об'єднує найбільше місто півночі Афганістану з іншими містами через тунель.
Панджшерські повстанці після збору сил і засобів почали першу операцію проти бойовиків Талібану. Їм вдалося захопити важливу провінцію Чарікан. Про це повідомляє індійське видання Opindia.
Як пишуть у виданні, сили опору Північного альянсу на чолі з віцепрезидентом Афганістану Амруллою Салехом, який проголосив себе в.о. президента, почали військову операцію проти Талібану. Бої велися на околицях долини Пандшер.
В результаті зіткнень їм вдалося захопити Чарікан. Район має стратегічно важливе значення завдяки своєму розташуванню. Він з'єднує найбільше місто на півночі Афганістану Мазарі-Шариф через тунель.
Повідомляється, що в планах у Ахмада Масуда і командирів Абдули Рашида Достума з ата Мухаммедом Нур Ата Нуром взяти під контроль весь історичний регіон Пандшер.
Кількість бійців, які відгукнулися на заклик Мосула об'єднатися для протистояння Талібану, становить від 10 до 16 тисяч осіб. Також у повстанців є як мінімум два вертольоти — Мі-17 і UH-60 Black Hawk.
Нагадаємо, 16 серпня Ахмад Масуд закликав усіх приєднуватися до нього для боротьби з талібами. Він заявив, що вони будуть битися за Європу і весь регіон, а також за цінності, за які боролися 20 років.
19 серпня стало відомо, що в Пандшер стали прибувати афганські спецназівці, яких тренував британський SAS.